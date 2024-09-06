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Posted 6 сентября 2024, 10:28

Published 6 сентября 2024, 10:28

Modified 6 сентября 2024, 10:32

Updated 6 сентября 2024, 10:32

С заботой о природе. Омский муниципальный район принял участие в экоавтопробеге

6 сентября 2024, 10:28
Однако только прибытием участников автопробега в Ростовку все не ограничилось: для местных жителей было организовано большое количество активностей, а главы поселений, вместе с руководством района, обсудили проблемы обращения с ТКО на территории муниципалитета.

В минувший четверг, 5 сентября, в поселок Ростовка прибыли участники эко-автопробега, организованного министерством природы Омской области и региональным оператором по по обращению с коммунальными отходами «Магнит». В Омском районе автопробег задержался на какие-то 5 часов, но его участникам уже удалось успеть все, если не больше.

Площадкой для проведения всех мероприятий стал «Сибирский районный дом культуры» — программу экологических мероприятий в его стенах открыло заседание круглого стола по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами. И, как отметил глава Омского района, Геннадий Долматов, работа его участников — а это представители минприроды региона, регоператора и главы поселений, — была очень продуктивной: в жаркой дискуссии участники круглого стола достигли договоренностей о совместной работе над проблемой «подброса» мусора юридическими лицами и несанкционированных свалок в лесах и полях района.

Также на круглом столе активно обсуждались вопросы организации контейнерных площадок и состояния их оснащения, организация надзорной деятельности в сфере обращения с отходами и утилизация наиболее опасных отходов — старых покрышек и строительного мусора.

Как подчеркнул Геннадий Долматов, план дальнейших действий в сфере работы с отходами теперь будет разрабатываться совместно с региональным оператором — его представителей глава района поблагодарил за честный и открытый диалог.

Не меньшая активность происходила в районном доме культуры и после дебатов ответственных за решение «мусорной проблемы» лиц: участники автопробега организовали для гостей мероприятия плоггинг-забег — его отличие от «обычной» пробежки заключается в ее совмещении со сбором различного мусора, а также сбор отходов в рамках конкурса «Экошкола».

Кроме того, для всех желающих были доступны различные мастер-классы, выставка «главных помощников» людей, поддерживающих в чистоте улицы Омского района — коммунальной техники, экологические игры и мастер-классы.

В администрации Омского района рассказали об инициативных проектах местных жителей
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