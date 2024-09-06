РЭО: В Волгоградской области начала работу вторая экостанция по РСО

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
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Updated Сегодня, 15:01
Как рассказал в связи с этим гендиректор РЭО Денис Буцаев, в компании рады тому, что в регионе живут неравнодушные жители, разделяющие отходы, а также работают социально ответственные компании, поддерживающие создание комплексной инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами. Об этом пишут «Новости Волгограда».
Интерес горожан к пункту в Волжском значительно превзошел ожидания компании-инициатора, поэтому здесь приняли решение о масштабировании проекта.
Примечательно, что каждая запущенная РЭО экологическая станция имеет свои особенности. Например, в Волгограде гостей встречает витрина с арт-инсталляцией на тему загрязнения рек. Территория вокруг пункта благоустроена с использованием плитки, которая на 30% состоит из вторсырья. При этом весь пластик, использованный при благоустройстве, был собран в экостанции в Волжском. В целом в плитку переработано больше тысячи килограммов пластиковых отходов.
Обе экостанции оборудованы солнечными панелями, которые дают возможность на 70% снизить потребление энергии из невозобновляемых ресурсов.
Как рассказал замгендиректора по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов, создание удобных современных пунктов приема вторичных ресурсов является важным шагом не только в развитии инфраструктуры обращения с отходами, но и в формировании культуры раздельного сбора отходов, без которой непросто достичь высоких показателей по переработке.
Круглосуточно на переработку от жителей принимают картон, макулатуру, металл, алюминиевую, HDPE- и PET-тару, полипропилен, бытовую технику и текстиль.
В 2024 году РЭО выпустил альбом лучших практик, состоящий из двух частей, в которых рассказывается о пунктах сбора вторсырья в российских городах.