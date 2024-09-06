РЭО: В Волгоградской области начала работу вторая экостанция по РСО

Примечательно, что каждая запущенная РЭО экологическая станция имеет свои особенности. Например, в Волгограде гостей встречает витрина с арт-инсталляцией на тему загрязнения рек. Территория вокруг пункта благоустроена с использованием плитки, которая на 30% состоит из вторсырья. При этом весь пластик, использованный при благоустройстве, был собран в экостанции в Волжском. В целом в плитку переработано больше тысячи килограммов пластиковых отходов.