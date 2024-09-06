РЭО сообщил о начале регистрации на Российский экологический форум

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
К нему могут присоединиться все желающие — представители СМИ, участники Молодежного дня РЭФ и деловой программы. Зарегистрироваться на участие в форуме можно на сайте РЭО.
В Молодежный день пройдут пленарное заседание, дискуссии, лекции и воркшопы, посвященные экологическому активизму. В том числе эксперты рассмотрят вопросы, связанные с открытием экоцентров. На пленарном заседании будут озвучены результаты пятилетней работы по реформированию отрасли обращения с ТКО в России. Деловая программа форума пока не опубликована. Однако уже известно, что она будет включать в себя обширный блок тем, таких как цифровизация, экологический мониторинг, инвестиции, работа региональных операторов, передает 56orb.ru.
Генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев назвал РЭФ крупным событием в сфере обращения с ТКО. В рамках этого мероприятия будут освещены вопросы развития отраслевой инфраструктуры в стране.
По словам Буцаева, РЭФ — это площадка для диалога между участниками отрасли обращения с отходами и смежных сфер с представителями государственных органов, общественности и бизнес-сообщества. Главная цель этого крупного мероприятия состоит в поиске эффективных путей развития комплексной системы обращения с ТКО и формирования цикличной экономики.
В РЭФ принимают участие представители госструктур, эксперты отрасли, бизнесмены, общественные деятели. Впервые форум прошел в 2021 году. С тех пор мероприятие проводится ежегодно.