РЭО сообщил о начале регистрации на Российский экологический форум

В Молодежный день пройдут пленарное заседание, дискуссии, лекции и воркшопы, посвященные экологическому активизму. В том числе эксперты рассмотрят вопросы, связанные с открытием экоцентров. На пленарном заседании будут озвучены результаты пятилетней работы по реформированию отрасли обращения с ТКО в России. Деловая программа форума пока не опубликована. Однако уже известно, что она будет включать в себя обширный блок тем, таких как цифровизация, экологический мониторинг, инвестиции, работа региональных операторов, передает 56orb.ru.