Призывал к насилию. Омский суд наказал иностранца за оправдание терроризма

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Второй Восточный окружной военный суд Омска вынес приговор иностранцу, который признан виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).
Установлено, что с мая по июль 2023 года мужчина публиковал на своей странице в соцсети видео на узбекском языке с призывом к насилию. Эксперты пришли к выводу, что в записи пропагандировали терроризм. В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину в преступлении.
В результате суд назначил ему наказание в виде двух с поливной лет лишения свободы в колонии общего режима и запретил два года публиковать что-либо в интернете.
Напомним, что ранее в отношении омича возбудили уголовное дело за комментарий под видео в украинском паблике. Теперь мужчине грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы от двух до пяти лет.