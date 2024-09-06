Призывал к насилию. Омский суд наказал иностранца за оправдание терроризма

Установлено, что с мая по июль 2023 года мужчина публиковал на своей странице в соцсети видео на узбекском языке с призывом к насилию. Эксперты пришли к выводу, что в записи пропагандировали терроризм. В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину в преступлении.