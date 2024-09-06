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Омский суд вынес приговор иностранцу за оправдание терроризма в интернете

Призывал к насилию. Омский суд наказал иностранца за оправдание терроризма

6 сентября 2024, 04:25
Фото: 1MI

Омский суд вынес приговор иностранцу за оправдание терроризма в интернете

В Омске вынесли приговор иностранцу, который призывал людей к терроризму на своей странице в соцсети. Мужчине назначили наказание в виде двух с половиной лет тюрьмы.

Второй Восточный окружной военный суд Омска вынес приговор иностранцу, который признан виновным в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Установлено, что с мая по июль 2023 года мужчина публиковал на своей странице в соцсети видео на узбекском языке с призывом к насилию. Эксперты пришли к выводу, что в записи пропагандировали терроризм. В ходе расследования обвиняемый полностью признал вину в преступлении.

В результате суд назначил ему наказание в виде двух с поливной лет лишения свободы в колонии общего режима и запретил два года публиковать что-либо в интернете.

Напомним, что ранее в отношении омича возбудили уголовное дело за комментарий под видео в украинском паблике. Теперь мужчине грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей или лишение свободы от двух до пяти лет.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Приговор#Новости#Терроризм#Приговор суда#Оглашение приговора#Оправдание терроризма
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