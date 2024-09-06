Интернет для решения школьных заданий: вред или польза? Разбираемся вместе

С каждым годом все больше детей обращаются к ГДЗ и AI для помощи в решении домашних заданий. Это явление стало настолько распространенным, что вопрос о правомерности такой практики стал актуальным. На фоне этого, закон не запрещает использование подобных ресурсов, что лишь усиливает тревогу родителей и учителей о том, что дети могут не усваивать учебный материал должным образом.