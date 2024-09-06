Отечественная «операционка». На омской ИТ-конференции показали возможности «Авроры»

В Омске сегодня, 6 сентября, открылась конференция ИТ-разработчиков DevFest Omsk 2024. Мероприятие проходит в рамках фестиваля цифровых технологий OM FEST 2024. На конференцию съехались представили индустрии со всей России. В день открытия основной площадкой стал стенд со смартфонами и планшетами российских производителей под управлением операционной системы «Аврора». Город55 узнал подробности у ее разработчиков.