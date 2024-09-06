Отечественная «операционка». На омской ИТ-конференции показали возможности «Авроры»

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В Омске сегодня, 6 сентября, открылась конференция ИТ-разработчиков DevFest Omsk 2024. Мероприятие проходит в рамках фестиваля цифровых технологий OM FEST 2024. На конференцию съехались представили индустрии со всей России. В день открытия основной площадкой стал стенд со смартфонами и планшетами российских производителей под управлением операционной системы «Аврора». Город55 узнал подробности у ее разработчиков.
Платформа «Аврора» предназначена для управления корпоративными устройствами: смартфонами, планшетами, ноутбуками. Операционную систему применяют в ритейле, логистике, промышленности, банковской сфере, госсекторе, на транспорте.
«Это корпоративная платформа, для физических лиц пока не планируется релизов. На системе можно использовать корпоративный мессенджер, почту, набор офисных приложений, VPN. Некорпоративные пользователи могут ознакомиться с „Авророй“ через бета-тестирование», — объяснил инженер поддержки продаж компании «Открытая мобильная платформа» Павел Шолев.
Особое место в «Авроре» отводится вопросу безопасности. Система хранит данные внутри организации и не взаимодействует с внешними серверами.
«Каждое приложение запускается в отдельном контейнере. Нет возможности каким-то образом, например, из банковского приложения вытащить данные и передать их посторонним лицам. Используется система доверенных источников. Какие-то сторонние приложения, не подписанные администратором, не установятся. Это тоже степень защиты», — рассказал Павел.
При этом в операционную систему можно установить RuStore и скачивать приложения из магазина. «Аврора» прошла сертификацию Федеральной службы безопасности и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Обновления и поддержка не зависят от западных санкций. Управлять системой можно удаленно.
«Как управлять? Раздали устройства сотрудникам и можно управлять дистанционно. Например, можно удаленно запретить использование камеры, микрофона, установку приложений. Есть набор функций для оффлайн-сценариев. Допустим, когда сотрудник выходит из офиса, то устройство блокируется, и данные из него извлечь нельзя», — добавил Павел Шолев.
«Аврору» используют сейчас в «РЖД», «Ростелекоме», «Россетях», «Почте России» и других организациях.
«Если катались на поездах, то могли увидеть „Аврору“ на мобильных обходчиках. Например, у проводников на устройствах для проверки билетов. В „Интер РАО“ есть мобильный обходчик для инженеров, проверяющих сети. Для Всероссийской переписи населения большой кейс готовили с планшета в режиме „киоска“, когда доступно только одно приложение. Как раз для внесения данных переписи использовалось», — объяснил Павел Шолев.
Конференция DevFest Omsk 2024 продлится до 8 сентября. Запланировано 10 треков и более 50-ти экспертных докладов по ключевым темам сферы IT-технологий, программного обеспечения и импортозамещения.
В субботу, 7 сентября, в Центре опережающей профессиональной подготовки пройдут треки по iOS, Python, Flutter и Java. В воскресенье, 8 сентября, в ОмГТУ откроются площадки для программистов на Android, Web, .NET и SRE. Подробная программа представлена на сайте DevFest Omsk 2024.
«Мы представляем Java-трек. Прежде всего ожидаем новых знакомств. У нас есть школа, которая учит „джавистов“. Количество начинающих Java-разработчиков достаточно большое. Чтобы стать разработчиком, нужно понять, что вы хотите делать. Направлений много, а интересно, бывает, заниматься только одним. Конференция — хороший шанс послушать разных людей. Это поможет определиться и найти себя» — рассказал исполнительный директор Smart Up Евгений Гущин.
Ранее глава Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская ответила на вопросы Города55. Она рассказала, какие сферы в стране полностью перешли на отечественный софт и как ИТ-компании справляются с кадровым дефицитом.