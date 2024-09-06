gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 сентября 2024, 05:16

Published 6 сентября 2024, 05:16

Modified 6 сентября 2024, 05:47

Updated 6 сентября 2024, 05:47

иллюстрация

«Омскэнерго» выявило больше 20 тысяч незаконно установленных интернет-кабелей на ЛЭП

6 сентября 2024, 05:16
Фото: gorod55.ru. иллюстрация
Линии электропередач в Омской области попали в «переплет»: «паутина» из оптоволоконных кабелей и целые «грозди» оборудования провайдеров, установленные без согласования, затрудняют работу персонала ПАО «Россети — Сибирь» и грозят отключениями электроэнергии для омичей — из-за риска аварий.

Как правило, большая часть подобных «сопутствующих» сетей — незаконна: интернет-провайдеры, как и операторы цифрового ТВ редко согласуют свои действия с профессионалами и собственниками электрических сетей. Причем у некоторых поставщиков услуг связи подобные нарушения исчисляются уже тысячами эпизодов — по количеству занятых опор.

Как рассказал Городу55 Олег Швецов, директор по информационным технологиям ПАО «Россети — Сибирь», чьей дочерней компанией является «Омскэнерго», причина подобных проблем кроется в незаинтересованности самих операторов связи в легализации размещения своих подвесных сетей — на надежность и стабильность электроснабжения им «все равно». Ситуацию усугубляет и разветвленная сеть подрядов и субподрядов, из-за которой установить собственника ВОЛСа (волоконно-оптической линии связи) становится еще сложнее.

«Им все равно на наши проблемы. Поэтому они нанимают, как правило, подрядные организации по строительству этих ВОЛСов. Те, в свою очередь, по регионам набирают субподрядчиков. И вот эта цепочка, она обширная, и есть подозрение, что сильно не контролируется „телекомами“. Соответственно, там, внизу, в полях на наших линиях начинают нелегально это все подвешивать в надежде, что „Ростелеком“ и все остальные потом это легализуют», — поделился негодованием Олег Швецов.

Вот только обещанной «легализации» не случается: в отрасли услуг связи время стоит денег. А штрафы за незаконные ВОЛСы не велики и зачастую, с избытком покрываются прибылью компаний. При этом, право на демонтаж незаконно установленных «подвесов», как их называют профессионалы, у «Россетей» отсутствует.

«Мы не имеем права их просто так взять и скинуть, отрезать этот кабель. Это будет называться вандализм. И законодательная база, которая сейчас действует, не позволяет нам сделать это просто так», — отмечает Олег Швецов.

Но даже в этом вопросе иногда возникают сложности: дело в том, что для выставления претензий за нарушенные правила размещения коммуникаций еще необходимо установить их владельца — с этим проблем не возникает, — а вот доказательство факта принадлежности сетей к конкретному оператору становится настоящим «квестом».

«Мы, естественно, оформляем акты бездоговорного подвеса, направляем крупным операторам свои претензии. Они часть признают, часть не признают. „Ростелеком“ страдает тем, что вообще не признает, с ним прям большая проблема: на официальный ответ у них регламентировано 30 дней, соответственно, дают ответ формальный: „Это сети не наши“. После этого мы начинаем с ними переговоры, выдаем доказательную базу более подробно, выезжаем на объекты совместно и постепенно доказываем», — рассказал директор по информационным технологиям ПАО «Россети — Сибирь».

Но, по словам Олега Швецова, это крайне не быстрый процесс: провайдеры всячески стараются «потянуть время» для сохранения работы своей сети. Иногда «противостояние» доходит и до контролирующих органов в виде прокуратуры и суда, но даже в этом случае шансов изменить ситуацию немного. Компании исправно платят штрафы и получают предписания, но ВОЛС так и продолжает «обременять» важные коммуникации.

А между тем, только в Омской области, масштаб проблемы достаточно серьезен: за период 2023–2024 года было выявлено без малого 19 тысяч опор, на которых провайдеры незаконно разместили свое оборудование. «Антилидером» по количеству размещенных «подвесов» стал «Ростелеком» — сотрудники «Омскэнерго» смогли установить принадлежность оборудования к компании в 5,8 тыс случаев. Вторую строчку подобного «рейтинга» занял «Дом.ру» — бездоговорное размещение оборудования было зафиксировано на 3,6 тыс опор линии электропередач. Тройку лидеров «закрыло» ООО «Витаком» — факт установки оборудования компанией без подписания необходимых бумаг был обнаружен на 1,2 тыс опор.

Других нарушений не меньше: всего в статистике «Россети — Сибирь» приводится 16 компаний, кроме вышеупомянутых — количество занятых ими объектов «Омскэнерго» варьируется от 46 до 1247. И, как отмечает Олег Швецов, каждый такой случай — риск потенциальной аварии.

«Зачастую кабель подвешивается накручиванием какой-то проволоки, которая при ветровой нагрузке в несколько этапов просто ломается (в отличие от заводского крепежа, который стандартизован, аттестован и надежен) — кабель начинает провисать. В итоге его рвет проходящий автотранспорт, либо оптоволоконный кабель сильно провисает. При порывах ветра происходит перехлест через провода электроснабжения, и как следствие, возникает авария на электросети. И, соответственно, прекращается электроснабжение поселков, объектов и так далее», — рассказал представитель «Россетей».

Кроме того, директор по по информационным технологиям «Россети — Сибирь» особенно подчеркнул, что такие ситуации создают прямой риск не только для потребителей, но и для персонала компании, которому и приходится устранять все проблемы — ремонт и периодическое обслуживание сетей может стоить здоровья, а то и жизни сотрудникам «Россетей».

Тем не менее, представители «Омскэнерго» продолжают настаивать на обязательной легализации каждого провода — как рассказали Городу55 в компании, во-первых, цена за аренду опоры ЛЭП не является «заоблачной»: расценки на подключение к распределительным сетям составляют порядка 80 рублей за одну опору в месяц. Во-вторых, взаимные договоренности между провайдерами и эксплуатантом электросети позволяют избежать различных «недоразумений»: при наличии договора, «Россети» уведомят оператора связи о проводимых работах или периодическом ремонте, что позволяет подготовиться и сохранить стабильность интернета у потребителя, или даже сохранить все необходимое оборудование — «Россети — Сибирь» также поддерживают и техническое состояние опор.

Кроме того, для провайдеров интернет-соединений регулярно объявляются и различные акции, в рамках которых можно заявить о нелегально установленном оборудовании и избежать штрафных санкций, долгих разбирательств и демонтажа уже проложенных ВОЛСов — последний раз такую возможность для провайдеров «Омскэнерго» предоставляло в 2023 году.

Там, где рождается свет. Старшеклассников пригласили на экскурсии в «Омскэнерго»
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омск#Нарушения#Штрафы#Безопасность#Электроэнергия#Демонтаж#ЛЭП#Новости#Коммуникации#Интернет-провайдеры#Оптоволоконные кабели#Опоры#Россети#ВОЛС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика