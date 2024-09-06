Очищают от воды и грязи. В Омске пройдет встреча с жильцами 19-й Линии по газопроводу

Как уверяет мэр, отклонений от утвержденной дорожной карты нет. Сейчас на месте работают ремонтные бригады «Омскгоргаза» и очищают трубопровод от грязи с водой. А сегодня после рабочего дня пройдет встреча с жителями, где они смогут уточнить все наболевшие вопросы.