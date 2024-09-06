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Published Сегодня, 09:28

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Updated Сегодня, 09:59

Иллюстрация

Очищают от воды и грязи. В Омске пройдет встреча с жильцами 19-й Линии по газопроводу

6 сентября 2024, 09:28
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичам рассказали, как попасть на встречу по газопроводу на 19-й Линии

Из-за пожара в июле жители нескольких частных домов сидят без газа уже несколько месяцев. Сейчас газопровод готовят к перезапуску. Также планируется построить там новые сети.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о деталях восстановления газопровода на улице 19-я Линия. По его поручению глава Центрального округа Амангельды Темиржанович Мендубаев проконтролирует ход работ.

Как уверяет мэр, отклонений от утвержденной дорожной карты нет. Сейчас на месте работают ремонтные бригады «Омскгоргаза» и очищают трубопровод от грязи с водой. А сегодня после рабочего дня пройдет встреча с жителями, где они смогут уточнить все наболевшие вопросы.

«Поставка материалов для монтажа участка газопровода, необходимого для возобновления подачи газа в жилые дома частного сектора, уже оплачена. Сегодня в 18:00 у школы № 1 пройдет встреча представителей электросетевых компаний с людьми: сотрудники ответят на вопросы омичей», — рассказал Сергей Шелест.

Ранее Город55 писал, что терпение жильцов на исходе. Они даже организовали самостоятельную встречу, где пытались выяснить, когда им ждать положительных изменений. Делом даже заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура проверит, почему омичам на 19-й Линии до сих пор не вернули газ
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#Кристина Антоносян#Омск#Газопровод#Ремонтные работы
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