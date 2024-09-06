Очищают от воды и грязи. В Омске пройдет встреча с жильцами 19-й Линии по газопроводу

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о деталях восстановления газопровода на улице 19-я Линия. По его поручению глава Центрального округа Амангельды Темиржанович Мендубаев проконтролирует ход работ.
Как уверяет мэр, отклонений от утвержденной дорожной карты нет. Сейчас на месте работают ремонтные бригады «Омскгоргаза» и очищают трубопровод от грязи с водой. А сегодня после рабочего дня пройдет встреча с жителями, где они смогут уточнить все наболевшие вопросы.
«Поставка материалов для монтажа участка газопровода, необходимого для возобновления подачи газа в жилые дома частного сектора, уже оплачена. Сегодня в 18:00 у школы № 1 пройдет встреча представителей электросетевых компаний с людьми: сотрудники ответят на вопросы омичей», — рассказал Сергей Шелест.
Ранее Город55 писал, что терпение жильцов на исходе. Они даже организовали самостоятельную встречу, где пытались выяснить, когда им ждать положительных изменений. Делом даже заинтересовалась прокуратура.