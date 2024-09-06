Мошенники придумали еще один хитрый способ обмана кузбассовцев

Мошенники, действуя под видом исследовательской компании, предлагают пользователям за небольшую плату оценить работу ресторана, обещая денежный приз за участие. Затем они постепенно предлагают новые «выгодные» услуги, требуя от жертвы небольших платежей, постепенно увлекая их в ловушку.