Мошенники придумали еще один хитрый способ обмана кузбассовцев

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Мошенники, действуя под видом исследовательской компании, предлагают пользователям за небольшую плату оценить работу ресторана, обещая денежный приз за участие. Затем они постепенно предлагают новые «выгодные» услуги, требуя от жертвы небольших платежей, постепенно увлекая их в ловушку.
В результате злоумышленники получают доступ к личным данным и крадут деньги у пользователей, которые доверились их предложениям, пишет sibdepo.ru.