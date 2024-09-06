gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:48

Published Сегодня, 08:48

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Мошенники придумали еще один хитрый способ обмана кузбассовцев

6 сентября 2024, 08:48
В России обнаружили новую хитрую мошенническую схему, которая начинается с предложения получить деньги за оценку качества обслуживания в ресторане, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на РИА Новости.

Мошенники, действуя под видом исследовательской компании, предлагают пользователям за небольшую плату оценить работу ресторана, обещая денежный приз за участие. Затем они постепенно предлагают новые «выгодные» услуги, требуя от жертвы небольших платежей, постепенно увлекая их в ловушку.

В результате злоумышленники получают доступ к личным данным и крадут деньги у пользователей, которые доверились их предложениям, пишет sibdepo.ru.

Подпишитесь
В омских селах и СНТ ввели режим повышенной готовности из-за подтопления
Вчера, 14:58
В поле под Новосибирском начали разбирать самолет «Уральских авиалиний»
Сегодня, 06:54
«Нужно было сеять рис». В Тарском районе Омской области ввели режим ЧС из-за осадков
Сегодня, 07:48
Стало известно, когда в Омской области прекратятся дожди и заморозки
Сегодня, 05:24
В Омске перекрыли дорогу к «Триумфу», где тротуар рухнул в Омь
Сегодня, 05:02
Ставки подросли: к будущему микрорайону на Лермонтова прирезали еще полтора гектара
Сегодня, 07:12