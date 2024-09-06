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Posted Сегодня, 05:53

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Кузбасского врача обвиняют в целом ряде преступлений

6 сентября 2024, 05:53
Следователи завершили расследование уголовного дела о ряде эпизодов мошенничества, по которому проходит врач-офтальмолог из Междуреченска, сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

Следствие считает, что врач в период с августа 2022 года по декабрь 2023 года совершил хищение денег у нескольких своих пациентов, пишет sibdepo.ru.

«(…) совершил хищение денежных средств девяти своих пациентов, выполнив им хирургические операции, входящие в перечень услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования, за денежное вознаграждение на общую сумму 350 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Также следствие полагает, что помимо этого офтальмолог получил от семи пациентов около 240 тысяч рублей, пообещав выполнение хирургической операции с использованием компонентов иностранного производства, однако операции не выполнил Преступная деятельность выявлена сотрудниками ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Кузбассу. Уголовное дело было заведено в Следкоме по 16 эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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