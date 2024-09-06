Кузбасского врача обвиняют в целом ряде преступлений

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:54
Следствие считает, что врач в период с августа 2022 года по декабрь 2023 года совершил хищение денег у нескольких своих пациентов, пишет sibdepo.ru.
«(…) совершил хищение денежных средств девяти своих пациентов, выполнив им хирургические операции, входящие в перечень услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования, за денежное вознаграждение на общую сумму 350 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении.
Также следствие полагает, что помимо этого офтальмолог получил от семи пациентов около 240 тысяч рублей, пообещав выполнение хирургической операции с использованием компонентов иностранного производства, однако операции не выполнил Преступная деятельность выявлена сотрудниками ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Кузбассу. Уголовное дело было заведено в Следкоме по 16 эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.