Кузбасского врача обвиняют в целом ряде преступлений

Также следствие полагает, что помимо этого офтальмолог получил от семи пациентов около 240 тысяч рублей, пообещав выполнение хирургической операции с использованием компонентов иностранного производства, однако операции не выполнил Преступная деятельность выявлена сотрудниками ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Кузбассу. Уголовное дело было заведено в Следкоме по 16 эпизодам ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.