Клевало как из водомета. Омичи поделились фотографиями улова на «секретном месте»

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В группе «Рыбалка в Омске» омичи поделились фотографией щедрого улова на Иртыше, который они сделали на днях. По словам парней, крупных язей они выловили в «секретном месте». Судя по фото, это речка Омь неподалеку от моста.
Судя по всему, у омичей сегодня будет насыщенный и плотный рыбный ужин. В комментариях подписчики, которые тоже любят проводить время с удочкой, поздравили молодых людей с богатством и пожелали приятного аппетита.
Ранее Город55 писал про «деревянные» грибы, который неожиданно нашел омич неподалеку от жилого дома. Также в нашем обзоре грибов можно найти фото самых интересных и богатых уловов «тихой» охоты омичей.