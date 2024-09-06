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Posted Сегодня, 14:16

Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Омичи наловили огромных язей в «секретном месте»

Клевало как из водомета. Омичи поделились фотографиями улова на «секретном месте»

6 сентября 2024, 14:16
Фото: 1MI

Омичи наловили огромных язей в «секретном месте»

Оно находится неподалеку от моста через Омь.

В группе «Рыбалка в Омске» омичи поделились фотографией щедрого улова на Иртыше, который они сделали на днях. По словам парней, крупных язей они выловили в «секретном месте». Судя по фото, это речка Омь неподалеку от моста.

Фото: Скриншот

Судя по всему, у омичей сегодня будет насыщенный и плотный рыбный ужин. В комментариях подписчики, которые тоже любят проводить время с удочкой, поздравили молодых людей с богатством и пожелали приятного аппетита.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Россия#Рыбалка#Новости#Еда#Ужин#Рыба
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