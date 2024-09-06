Кашпо вместо кленов. Омичам рассказали, что построят возле кинотеатра Маяковский

Ранее Город55 писал, что торговая фирма «Омь», учредителями которой являются Илья Иванов и Петр Варнавский, стремится благоустроить территорию вокруг КДЦ «Маяковский», однако сталкивается с трудностями в получении согласования проекта. Несмотря на планы по созданию велодорожки, детской и спортивной площадок, предыдущие попытки согласования были отклонены из-за несоответствия требованиям. Пока что будущее территории остается под вопросом.