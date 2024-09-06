Кашпо вместо кленов. Омичам рассказали, что построят возле кинотеатра Маяковский

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Накануне омичи заметили первые изменения в благоустройстве территории у кинотеатра Маяковский. Там вместо старых кленов поставили кашпо с растениями.
«У Маяковского снесли клёны и поставили 4 кашпо с туями, как возле ФСБ», — рассказала омичка в соцсети ВКонтакте, поделившись снимком.
В администрации Городу55 рассказали, что на небольшом участке создают новую композицию, которая украсит ландшафт. Все это является частью благоустройства территории возле популярного кинотеатра.
«Агрономы завезли чернозем, убрали разросшееся порослевое возобновление, обрезали сухие ветви деревьев и подняли кроны берез. Там планируется оформить гравийную клумбу с мраморной и гранитной крошкой, высадить хвойные породы деревьев, кустарников. Здесь появятся туи, колоновидные и шаровидные, можжевельник, гортензии метельчатые, барбарис краснолистный, спирея, пузыреплодник желтый и красный», — уточнили в администрации Городу55.
Там появится целый сад из кустарников, состоящий из более 300 видов растений. К 23 сентября планируется завершить оформление зеленого уголка.
Ранее Город55 писал, что торговая фирма «Омь», учредителями которой являются Илья Иванов и Петр Варнавский, стремится благоустроить территорию вокруг КДЦ «Маяковский», однако сталкивается с трудностями в получении согласования проекта. Несмотря на планы по созданию велодорожки, детской и спортивной площадок, предыдущие попытки согласования были отклонены из-за несоответствия требованиям. Пока что будущее территории остается под вопросом.