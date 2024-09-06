Глава управления Спецсвязи в ПФО Логунов раскрыл секреты перевозки ценных грузов

Логунов отметил, что требования клиентов к скорости, охране и безопасности грузов становятся все более высокими. В связи с этим Спецсвязь активно осваивает цифровые технологии. Один из последних проектов — внедрение сервиса передачи конфиденциальной информации по зашифрованным каналам связи, полностью реализованный на российском оборудовании.