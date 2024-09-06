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Глава управления Спецсвязи в ПФО Логунов раскрыл секреты перевозки ценных грузов

Глава управления Спецсвязи в ПФО Логунов раскрыл секреты перевозки ценных грузов

6 сентября 2024, 10:46
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»
Сергей Логунов, глава Регионального управления специальной связи по Приволжскому региону, рассказал о подготовке фельдъегерей к транспортировке особо секретных и ценных грузов.

Он также поделился своими мыслями о будущем рынка грузоперевозок, перспективах компании и вспомнил некоторые интересные заказы.

Основной задачей службы является транспортировка особых отправлений, корреспонденции и посылок с информацией государственной важности. Также организация часто занимается доставкой музейных, художественных и культурных экспонатов, драгоценных камней и металлов, ювелирных изделий, ценных бумаг, медицинских препаратов, отправлений от частных лиц и многого другого, передает kp.ru.

Логунов отметил, что требования клиентов к скорости, охране и безопасности грузов становятся все более высокими. В связи с этим Спецсвязь активно осваивает цифровые технологии. Один из последних проектов — внедрение сервиса передачи конфиденциальной информации по зашифрованным каналам связи, полностью реализованный на российском оборудовании.

Сергей ЛогуновСергей Логунов
Сергей Логунов
Фото: ФГУП «Главный центр специальной связи»

Логунов подчеркнул, что в условиях растущей киберпреступности государственную информацию следует передавать и хранить исключительно в бумажном виде. Это касается также экзаменационной документации для образовательных учреждений, выборных бюллетеней и других важных документов.

Среди интересных заказов, по словам Логунова, были перевозки четырехтонной мумии мамонтенка Любы, кубка Дэвиса, картин Сальвадора Дали и Леонардо да Винчи. Также компания транспортировала скрипки Страдивари и Гварнери, изделия Фаберже, золотой оклад иконы Казанской Божьей Матери и волос пророка Мухаммеда.

Для обеспечения безопасности грузов разрабатываются специальные маршруты. Водители и фельдъегеря регулярно проходят физическую и огневую подготовку, а транспортные средства оснащены охранно-телеметрическими системами. Единая система мониторинга позволяет отслеживать движение экипажа на всем пути следования.

Несмотря на быстрое совершенствование беспилотных систем, их использование для доставки государственных секретов пока не планируется. В будущем, возможно, БПЛА и роботы будут задействованы для стандартных грузов, но исключительно в роли помощников.

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