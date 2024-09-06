До -5 в приземном слое. Синоптики предупредили омичей о резком похолодании

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Омской области в конце недели. Согласно прогнозу, в регионе установится прохлада, возможны дожди и усиление порывов ветра.
Завтра, 7 сентября, температура воздуха днем поднимется до +12…+17 градусов, а ночью — опустится до +4…+9, в приземном слое в это время ожидаются заморозки до -5 градусов. На протяжении суток будут идти дожди, также ожидаются грозы и усиление порывов ветра до 12 м/с.
В воскресенье днем воздух прогреется до +13…+18 градусов, а ночью — до +6…+11. Местами по региону сохранятся осадки, ветер станет слабее.
В начале следующей недели прохлада начнет отступать. Днем понедельника столбик термометра поднимется до +16…+21 градуса, а в темное время суток — до +7…+12 градусов. В некоторых районах области пройдут дожди.