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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

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До -5 в приземном слое. Синоптики предупредили омичей о резком похолодании

6 сентября 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney
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Синоптики рассказали, какая погода ждет Омскую область в конце недели

Синоптики Обь-Иртышского УГМС представили прогноз погоды на остаток недели в Омской области. Согласно ему, в регионе установится прохлада, также возможны дожди.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Омской области в конце недели. Согласно прогнозу, в регионе установится прохлада, возможны дожди и усиление порывов ветра.

Завтра, 7 сентября, температура воздуха днем поднимется до +12…+17 градусов, а ночью — опустится до +4…+9, в приземном слое в это время ожидаются заморозки до -5 градусов. На протяжении суток будут идти дожди, также ожидаются грозы и усиление порывов ветра до 12 м/с.

В воскресенье днем воздух прогреется до +13…+18 градусов, а ночью — до +6…+11. Местами по региону сохранятся осадки, ветер станет слабее.

В начале следующей недели прохлада начнет отступать. Днем понедельника столбик термометра поднимется до +16…+21 градуса, а в темное время суток — до +7…+12 градусов. В некоторых районах области пройдут дожди.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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