До -5 в приземном слое. Синоптики предупредили омичей о резком похолодании

Завтра, 7 сентября, температура воздуха днем поднимется до +12…+17 градусов, а ночью — опустится до +4…+9, в приземном слое в это время ожидаются заморозки до -5 градусов. На протяжении суток будут идти дожди, также ожидаются грозы и усиление порывов ветра до 12 м/с.