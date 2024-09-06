Для безопасности. В Омске на Волгоградской поставили новые светофоры

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Как рассказали в администрации, сегодня, 6 сентября, в «жестком» режиме заработал светофор на улице Волгоградской, в районе остановки «Поселок Чукреевка». Это нововведение направлено на увеличение пропускной способности улицы Сейфуллина и снижение нагрузки на данном участке в условиях измененной организации движения.
Кроме того, на перекрестке Волгоградской с бульваром Архитекторов появился временный светофор, который оборудован кнопкой вызова. Он не только обеспечивает безопасный переход дороги для пешеходов, но и регулирует проезд спецтехники подрядчика между участками зоны строительных работ.
В связи с этими изменениями, дорожники призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и взаимно вежливыми.
Ранее Город55 писал об инциденте на пересечении Маяковского и Богдана Хмельницкого. Там под землю наполовину ушла ГАЗель. Любопытно, что там планируют провести масштабный ремонт дорог.