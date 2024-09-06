Для безопасности. В Омске на Волгоградской поставили новые светофоры

Кроме того, на перекрестке Волгоградской с бульваром Архитекторов появился временный светофор, который оборудован кнопкой вызова. Он не только обеспечивает безопасный переход дороги для пешеходов, но и регулирует проезд спецтехники подрядчика между участками зоны строительных работ.