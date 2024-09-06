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Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

На Волгоградской в Омске заработали новые светофоры

Для безопасности. В Омске на Волгоградской поставили новые светофоры

6 сентября 2024, 12:23
Фото: Мэрия города Омска

На Волгоградской в Омске заработали новые светофоры

В Омске сегодня запустили в работу два светофора, призванные улучшить организацию дорожного движения на улице Волгоградской и обеспечить безопасность пешеходов.

Как рассказали в администрации, сегодня, 6 сентября, в «жестком» режиме заработал светофор на улице Волгоградской, в районе остановки «Поселок Чукреевка». Это нововведение направлено на увеличение пропускной способности улицы Сейфуллина и снижение нагрузки на данном участке в условиях измененной организации движения.

Кроме того, на перекрестке Волгоградской с бульваром Архитекторов появился временный светофор, который оборудован кнопкой вызова. Он не только обеспечивает безопасный переход дороги для пешеходов, но и регулирует проезд спецтехники подрядчика между участками зоны строительных работ.

В связи с этими изменениями, дорожники призывают всех участников дорожного движения быть внимательными и взаимно вежливыми.

Ранее Город55 писал об инциденте на пересечении Маяковского и Богдана Хмельницкого. Там под землю наполовину ушла ГАЗель. Любопытно, что там планируют провести масштабный ремонт дорог.

В Омске грузовая «Газель» ушла под землю на ремонтируемой улице
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#Кристина Антоносян#Омск#Безопасность#Пешеходы#Новости#Светофоры
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