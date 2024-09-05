Вместо «Победы». В Омске планируют открыть новые супермаркеты нидерландской сети

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В Омске планируют открыть новые супермаркеты международной сети Eurospar. Об этом рассказал корреспонденту Города55 омский предприниматель Дмитрий Шадрин.
На данный момент закрыт на ремонт супермаркет «Победа» в торговом центре «АТ-Маркет» на 6-й Станционной, 2/3. Вместо него на первом этаже откроется магазин под нидерландским брендом Evrospar.
«В планах — как реконструкции, так и открытия новых магазинов с нуля. Конкретные адреса и сроки мы не раскрываем, так как планы могут быть скорректированы, а также, чтобы не „сглазить“», — подчеркнул Шадрин.
Магазин в Ленинском округе станет уже девятым супермаркетом в Омске. Примечательно, что предыдущая точка открылась тоже в ТЦ «АТ-Маркет», только в том, что на Левом берегу.
Напомним, что крупная сеть «Евроспар» зашла в Омск еще в 2019 году. Учредителем ООО «Спар-Омск» является компания «Наш магазин». Первая торговая точка нидерландской сети открылась на улице 70 лет Октября, в том здании раньше работал магазин сети «О’Кей. Добавим, что, по итогам прошлого года выручка „Спар-Омск“ составила 981,2 млн рублей (+20%), а чистая прибыль — 22,1 млн рублей (-53%).
Ранее Город55 сообщал, что в нескольких фирмах, которыми владели омских бизнесмены Дмитрий Шадрин и Виктор Шкуренко, изменилась структура собственности. Например, в ООО «Наш магазин» 50% уставного капитала, принадлежавшие Шкуренко, оказались разделены между Дмитрием Шадриным и Ольгой Шадриной в пропорции 49 к 1.
Отметим, что Шкуренко и Шадрин относятся к числу богатейших предпринимателей Омска и остаются компаньонами по ряду бизнес-активов.