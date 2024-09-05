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Вместо «Победы». В Омске планируют открыть новые супермаркеты нидерландской сети

Вместо «Победы». В Омске планируют открыть новые супермаркеты нидерландской сети

5 сентября 2024, 07:24
Фото: 1MI
В настоящее время сеть реконструирует под свой бренд девятый магазин. И это не предел.

В Омске планируют открыть новые супермаркеты международной сети Eurospar. Об этом рассказал корреспонденту Города55 омский предприниматель Дмитрий Шадрин.

На данный момент закрыт на ремонт супермаркет «Победа» в торговом центре «АТ-Маркет» на 6-й Станционной, 2/3. Вместо него на первом этаже откроется магазин под нидерландским брендом Evrospar.

«В планах — как реконструкции, так и открытия новых магазинов с нуля. Конкретные адреса и сроки мы не раскрываем, так как планы могут быть скорректированы, а также, чтобы не „сглазить“», — подчеркнул Шадрин.

Магазин в Ленинском округе станет уже девятым супермаркетом в Омске. Примечательно, что предыдущая точка открылась тоже в ТЦ «АТ-Маркет», только в том, что на Левом берегу.

Напомним, что крупная сеть «Евроспар» зашла в Омск еще в 2019 году. Учредителем ООО «Спар-Омск» является компания «Наш магазин». Первая торговая точка нидерландской сети открылась на улице 70 лет Октября, в том здании раньше работал магазин сети «О’Кей. Добавим, что, по итогам прошлого года выручка „Спар-Омск“ составила 981,2 млн рублей (+20%), а чистая прибыль — 22,1 млн рублей (-53%).

Ранее Город55 сообщал, что в нескольких фирмах, которыми владели омских бизнесмены Дмитрий Шадрин и Виктор Шкуренко, изменилась структура собственности. Например, в ООО «Наш магазин» 50% уставного капитала, принадлежавшие Шкуренко, оказались разделены между Дмитрием Шадриным и Ольгой Шадриной в пропорции 49 к 1.

Отметим, что Шкуренко и Шадрин относятся к числу богатейших предпринимателей Омска и остаются компаньонами по ряду бизнес-активов.

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#Ольга Скворцова#Бизнес#Ремонт#Омск#Торговый центр#Предприниматели
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