Вместо «Победы». В Омске планируют открыть новые супермаркеты нидерландской сети

Напомним, что крупная сеть «Евроспар» зашла в Омск еще в 2019 году. Учредителем ООО «Спар-Омск» является компания «Наш магазин». Первая торговая точка нидерландской сети открылась на улице 70 лет Октября, в том здании раньше работал магазин сети «О’Кей. Добавим, что, по итогам прошлого года выручка „Спар-Омск“ составила 981,2 млн рублей (+20%), а чистая прибыль — 22,1 млн рублей (-53%).