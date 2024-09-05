В Туле спасатели МЧС провели для школьников флешмоб по оказанию первой помощи

«Прием „переворот в устойчивое боковое положение жизненно важен, когда пострадавший находится без сознания и существует риск, что у него будут перекрыты дыхательные пути и остановится дыхание. Такой приём может выполнять ребёнок от 4 лет, если делать это правильно“, — отметил сотрудник МЧС России Андрей Евсеев.