gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В Туле спасатели МЧС провели для школьников флешмоб по оказанию первой помощи

5 сентября 2024, 07:15
На стадионе одной из тульских школ спасатели регионального МЧС провели урок по оказанию первой помощи. В мероприятии, приуроченном к предстоящему Всемирному дню оказания первой помощи, приняли участие 500 детей.

Ребятам рассказали, как помочь пострадавшему без сознания, показали основные приемы. Об этом пишет tsn24.ru.

В ходе мероприятия участники провели флешмоб и диновременно выполнили приём по повороту в устойчивое боковое положение пострадавшего под счет инструктора.

«Прием „переворот в устойчивое боковое положение жизненно важен, когда пострадавший находится без сознания и существует риск, что у него будут перекрыты дыхательные пути и остановится дыхание. Такой приём может выполнять ребёнок от 4 лет, если делать это правильно“, — отметил сотрудник МЧС России Андрей Евсеев.

 

Подобные уроки для школьников проходят в Туле регулярно и второй год подряд в массовом формате.

Подпишитесь
О разработках, кадрах, зарплатах и импортозамещении: интервью с Натальей Касперской
Сегодня, 05:20
Губернатор Омской области ищет себе советников на зарплату до 60 тысяч рублей
Сегодня, 07:03
Омичам рассказали о сроках перекрытия моста у Телецентра
Сегодня, 03:37
Продолжает заниматься спортом. Матч «Авангарда» посетил фигурист Роман Костомаров
Сегодня, 03:35
В омской школе на Московке обрушился потолок: что известно на данный момент
Вчера, 17:16
Как в генплане. Эксперт рассказал, где будут строить новые мосты в Омске
Вчера, 02:00