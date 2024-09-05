В Туле спасатели МЧС провели для школьников флешмоб по оказанию первой помощи

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Ребятам рассказали, как помочь пострадавшему без сознания, показали основные приемы. Об этом пишет tsn24.ru.
В ходе мероприятия участники провели флешмоб и диновременно выполнили приём по повороту в устойчивое боковое положение пострадавшего под счет инструктора.
«Прием „переворот в устойчивое боковое положение жизненно важен, когда пострадавший находится без сознания и существует риск, что у него будут перекрыты дыхательные пути и остановится дыхание. Такой приём может выполнять ребёнок от 4 лет, если делать это правильно“, — отметил сотрудник МЧС России Андрей Евсеев.
Подобные уроки для школьников проходят в Туле регулярно и второй год подряд в массовом формате.