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Published Сегодня, 05:47

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Updated Сегодня, 05:48

В темном и холодном лесу Кузбасса нашли мужчину c дочкой

5 сентября 2024, 05:47
В лесной массиве в Мысках нашли отца и дочь, рассказали в пресс-службе Агентства по защите населения и территории Кузбасса.

Диспетчеру Кемеровской областной поисково-спасательной службы сообщили, что мужчина 1959 года рождения и его дочка поехали на машине за грибами и шишками в лес, однако обратно не вернулись и на связь больше не выходили.

Уточнили и то, что они должны были находиться в районе перевала Кезесский.

«Спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, провели поиски, нашли потерявшихся», — сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Оказалось, что мужчина нуждался в медицинской помощи. Спасатели на носилках вынесли пострадавшего и передали его фельдшеру, пишет sibdepo.ru.

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