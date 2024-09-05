В темном и холодном лесу Кузбасса нашли мужчину c дочкой

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Диспетчеру Кемеровской областной поисково-спасательной службы сообщили, что мужчина 1959 года рождения и его дочка поехали на машине за грибами и шишками в лес, однако обратно не вернулись и на связь больше не выходили.
Уточнили и то, что они должны были находиться в районе перевала Кезесский.
«Спасатели Междуреченского поискового аварийно-спасательного отряда прибыли на место происшествия, провели поиски, нашли потерявшихся», — сообщили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.
Оказалось, что мужчина нуждался в медицинской помощи. Спасатели на носилках вынесли пострадавшего и передали его фельдшеру, пишет sibdepo.ru.