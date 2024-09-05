В темном и холодном лесу Кузбасса нашли мужчину c дочкой

Диспетчеру Кемеровской областной поисково-спасательной службы сообщили, что мужчина 1959 года рождения и его дочка поехали на машине за грибами и шишками в лес, однако обратно не вернулись и на связь больше не выходили.



Уточнили и то, что они должны были находиться в районе перевала Кезесский.