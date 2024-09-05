В Кузбассе обнаружили дюжину подпольных финансовых компаний

Как отметил управляющий Отделением ЦБ РФ по Кемеровской области Сергей Дарница, для того, чтобы предлагать гражданам финансовые услуги и выдавать деньги, нужно получить специальное разрешение Банка России для работы на финансовый рынок. Это может быть как лицензия, так и включение сведений в реестр или аккредитация. Легальность компании можно проверить на сайте регулятора.