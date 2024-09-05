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В Кузбассе обнаружили дюжину подпольных финансовых компаний

5 сентября 2024, 18:43
В Кузбассе за первое полугодие 2024 года было выявлено 12 нелегальных финансовых организаций, сообщили корреспонденту Сибдепо в пресс-службе Отделения Банка России по Кемеровской области.

По данным пресс-службы регулятора, девять компаний, среди которых шесть — комиссионные магазины, незаконно использовали в названии слово «ломбард». Они давали людям займы под залог имущества, пишет sibdepo.ru.

Еще три организации работали под вывесками ломбардов и микрокредитных компаний, однако такого статуса не имели.

Как отметил управляющий Отделением ЦБ РФ по Кемеровской области Сергей Дарница, для того, чтобы предлагать гражданам финансовые услуги и выдавать деньги, нужно получить специальное разрешение Банка России для работы на финансовый рынок. Это может быть как лицензия, так и включение сведений в реестр или аккредитация. Легальность компании можно проверить на сайте регулятора.

«Если же компания этого не сделала, то обращаться в нее не стоит — клиент может столкнуться с нарушением своих прав, которые определены Банком России для всех участников финансового рынка. Это могут быть завышенные проценты по займам, потеря залогового имущества, противозаконные способы возврата просроченной задолженности», — уточнил Сергей Драница.

Выявленные компании были внесены в «предупредительный список» Банка России. Как уточнили Сибдепо в пресс-службе Отделения, они передают информацию в прокуратуру, после чего прокуратура проверяет такие организации.

«При подтверждении информации их штрафуют, однако некоторые спустя какое-то время продолжают незаконно работать. Именно поэтому мы и советуем обращаться к списку, чтобы не подвергать себя риску стать жертвой недобросовестных организаций», — добавили в Отделении.

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