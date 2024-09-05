В челябинском поселке не могут восстановить смытую паводком дамбу

Из-за апрельского паводка в поселке Варна уже в течение 6 месяцев остается разрушенной дамба через реку Нижний Тугозак, которая соединяет Заречную улицу с основной частью поселка. Мост был построен менее года назад — в ноябре 2023 года.