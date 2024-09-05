В челябинском поселке не могут восстановить смытую паводком дамбу

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Местные жители сообщили, что все это время они вынуждены добираться до школ и больниц по объездной дороге — это десятки километров.
«Помогите, пожалуйста, восстановить движение по дамбе через реку Нижний Тогузак. Ведь мост не простоял и полгода! Случилось все еще в апреле… А уже дело к зиме! На Заречной улице очень много живет детей и добираться пешком до школ и детских садов, когда наступят холода, морозы не просто не удобно, но и может быть крайне опасно», — жалуются жители в паблике «Текслер, помоги!» во Вконтакте.
Муниципальный контракт на ремонт плотины через реку Нижний Тогузак, по данным администрации Варненского муниципального района, был подписан в конце августа. Работы по его восстановлению должны быть завершены до 1 декабря 2024 года. Контракт на ремонт заключен по максимальной цене, которая составила 10,7 млн рублей. Причиной задержки могло стать позднее поступление средств из областного бюджета, пишет «Правда УрФО».
УралПолитRu напоминает, что поселок Варна весной 2024 года сильно пострадал от паводка. Около 50 приусадебных участков в поселении было затоплено. Жители также сообщали, что русло реки Нижний Тогузак ощутимо заросло. Это создало заторы для прохождения льда и воды во время паводка.