Тушили 105 человек. В центре Омска загорелось здание

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:10
На днях спасателям МЧС по Омской области пришлось серьезно поработать. К счастью, пострадавших от этого случая нет. Накануне в Омске произошел сильный пожар, рассказали в пресс-службе.
Пламя охватило внушительную площадь в 1700 квадратных метров, включая производственное здание и его ангарный склад.
Сигнал о возгорании поступил в 00:41. Мгновенно на место происшествия прибыли сотрудники МЧС России. Благодаря их слаженным действиям огонь был локализован к 4:30, а к 5:30 открытое горение было полностью потушено.
В операции по тушению принимали участие 105 специалистов и 23 единицы техники. К счастью, жертв нет, однако работы по окончательной ликвидации последствий продолжаются.
Ранее Город55 писал о том, что жителям домов по улице 19-я Линия в Омске до сих пор не включили газ после сильного пожара.