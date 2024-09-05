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Posted Сегодня, 06:10

Published Сегодня, 06:10

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В центре Омска загорелось огромное здание

Тушили 105 человек. В центре Омска загорелось здание

5 сентября 2024, 06:10
Фото: МЧС по Омской области

В центре Омска загорелось огромное здание

Правоохранители выяснили, что причиной пожара могло стать аварийное состояние электрооборудования.

На днях спасателям МЧС по Омской области пришлось серьезно поработать. К счастью, пострадавших от этого случая нет. Накануне в Омске произошел сильный пожар, рассказали в пресс-службе.

Пламя охватило внушительную площадь в 1700 квадратных метров, включая производственное здание и его ангарный склад.

Сигнал о возгорании поступил в 00:41. Мгновенно на место происшествия прибыли сотрудники МЧС России. Благодаря их слаженным действиям огонь был локализован к 4:30, а к 5:30 открытое горение было полностью потушено.

Фото: МЧС

В операции по тушению принимали участие 105 специалистов и 23 единицы техники. К счастью, жертв нет, однако работы по окончательной ликвидации последствий продолжаются.

Ранее Город55 писал о том, что жителям домов по улице 19-я Линия в Омске до сих пор не включили газ после сильного пожара.

Прокуратура проверит, почему омичам на 19-й Линии до сих пор не вернули газ
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#Кристина Антоносян#Омск#Новости
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