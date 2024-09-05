Стало известно, где россияне проводят летний отпуск

Кроме того, при анализе данных, эксперты изучили динамику за последние три года. Так, в сравнении с 2021 годом спрос вреди россиян на поездки в Новороссийск вырос на 108,3%, в Адлер — на 98,3%, в Минеральные Воды — на 61,4%, в Ростов-на-Дону — на 60%. Набирают популярность и путешествия на Алтай. Турпоток туда в этом году вырос на 47%.