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Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

Стало известно, где россияне проводят летний отпуск

Стало известно, где россияне проводят летний отпуск

5 сентября 2024, 11:15
Фото: 1MI
Эксперты назвали города, которые этим летом приняли наибольшее количество туристов. В лидерах оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

Аналитики сервиса Tutu.ru рассказали, где россияне проводили летний отпуск в этом году. В лидерах оказались Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Из всего количества приобретенных билетов на самолеты и поезда, у 31% конечной точкой была столица. 12% туристов направлялись в Петербург, по 5% — на курорты Краснодара и Сочи.

Фото: 1MI

Эксперты также отметили, что в этом году возросла общая доля проданных билетов по многим направлениям. Например, прошедшим летом спрос на поездки в Ростов-на-Дону и Екатеринбург вырос на 17%, в Анапу — на 13%. Однако есть и противоположные показатели: количество проданных билетов в Сочи сократилось на 7%.

Кроме того, при анализе данных, эксперты изучили динамику за последние три года. Так, в сравнении с 2021 годом спрос вреди россиян на поездки в Новороссийск вырос на 108,3%, в Адлер — на 98,3%, в Минеральные Воды — на 61,4%, в Ростов-на-Дону — на 60%. Набирают популярность и путешествия на Алтай. Турпоток туда в этом году вырос на 47%.

Фото: 1MI

Среди зарубежных стран самой востребованной стала Белоруссия — доля купленных билетов туда составила 35% от общего числа. 12% составляет доля Узбекистана, на третьем месте расположился Казахстан с показателем в 11%. Азербайджан, Таджикистан, Киргизия, Армения и Турция набрали по 5%.

Среди стран, к которым этим летом вырос интерес, Иран — на 30%, Китай — на 28%, Узбекистан — на 27%. При этом сильно упал спрос на Киргизию (–31%), Израиль (–44%), Болгарию (–48%) и Армению (–26%) по сравнению с летом 2023 года.

Аналитики также выяснили, какой транспорт предпочитают россияне в поездках по популярным направлениям. Например, во Владивосток туристы добираются как на самолете, так и на поезде — доли купленных билетов практически равны — 12% и 13% соответственно. А в Горно-Алтайск по железной дороге практически не ездят, путешественники предпочитают добираться на самолете и автобусе, доля купленных билетов составляет 14% и 13% соответственно.

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