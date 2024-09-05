Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Как сообщает ria.ru, с 4 сентября начали действовать введенные США санкции против группы «Россия сегодня», «РИА Новости», RT, Sputnik, Ruptly. Последние внедряемые Вашингтоном санкции коснулись главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и состава топ-менеджеров данного телевизионного канала.
Попович назвал американские санкции против медиагруппы «Россия сегодня» серьезным уроном свободе слова и свободе прессы, а также провокационным и политически ангажированным действием США. Он отмечает, что в Вашингтоне всегда обсуждают демократические ценности, которые базируются в том числе на свободе слова и возможности журналистов, включая оппозиционных, делать свою работу. При этом Попович утверждает, что в реальности все выглядит по-другому.
Парламентарий считает, что американская сторона попросту не намерена воспринимать альтернативную точку зрения, таким образом показывая свой необъятный эгоцентризм.
Член сербского правительства указывает, что власти США своими действиями лишают рядовых граждан возможности изучать альтернативные источники информации, ограничивая их в правах. Он заявляет, что в Сербии, в отличие от США, не существует никаких ограничений в работе СМИ и предоставлении информации. При этом российские СМИ транслируют собственную точку зрения, официальную позицию государства относительно важнейших мировых событий, вне независимости от того, насколько хорошо воспринимают ее другие страны. Поэтому население Сербии имеет возможность ознакомления с разными источниками информации, так как такое право соответствует базовым ценностям современной демократии.
Стоит отметить, что Попович является сопредседателем российско-сербской межправительственной комиссии по научно-техническому и экономическому сотрудничеству и с осени прошлого года его внесли в санкционный список Белого дома.