Член сербского правительства указывает, что власти США своими действиями лишают рядовых граждан возможности изучать альтернативные источники информации, ограничивая их в правах. Он заявляет, что в Сербии, в отличие от США, не существует никаких ограничений в работе СМИ и предоставлении информации. При этом российские СМИ транслируют собственную точку зрения, официальную позицию государства относительно важнейших мировых событий, вне независимости от того, насколько хорошо воспринимают ее другие страны. Поэтому население Сербии имеет возможность ознакомления с разными источниками информации, так как такое право соответствует базовым ценностям современной демократии.