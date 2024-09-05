Самая дорогая рыбалка. Омские браконьеры наловили осетров на 1,9 миллионов

Согласно приговору, один из обвиняемых получил 3 года лишения свободы, а его сообщник — 2 года и 8 месяцев. Оба мужчины будут отбывать наказание условно с испытательным сроком на 2 года. Вдобавок к этому суд обязал их выплатить всю сумму ущерба.