Самая дорогая рыбалка. Омские браконьеры наловили осетров на 1,9 миллионов

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:52
В Усть-Ишимском районе Омской области состоялся судебный процесс, по итогам которого местные жители были обязаны возместить ущерб, причиненный незаконным выловом ценных пород рыбы. Прокуратура региона обратилась в суд с иском о взыскании более 1,9 миллиона рублей после того, как два браконьера были признаны виновными в незаконной добыче осетра сибирского, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.
Согласно приговору, один из обвиняемых получил 3 года лишения свободы, а его сообщник — 2 года и 8 месяцев. Оба мужчины будут отбывать наказание условно с испытательным сроком на 2 года. Вдобавок к этому суд обязал их выплатить всю сумму ущерба.
Прокуратура подчеркивает, что исполнение судебного решения находится под строгим контролем.