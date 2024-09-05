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Самая дорогая рыбалка. Омские браконьеры наловили осетров на 1,9 миллионов

5 сентября 2024, 06:16
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омские браконьеры наловили осетров на 1,9 миллионов

Будущее редких рыб оказалось под угрозой из-за нерадивости жителей Омской области. Теперь им придется провести в колонии несколько лет.

В Усть-Ишимском районе Омской области состоялся судебный процесс, по итогам которого местные жители были обязаны возместить ущерб, причиненный незаконным выловом ценных пород рыбы. Прокуратура региона обратилась в суд с иском о взыскании более 1,9 миллиона рублей после того, как два браконьера были признаны виновными в незаконной добыче осетра сибирского, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

Согласно приговору, один из обвиняемых получил 3 года лишения свободы, а его сообщник — 2 года и 8 месяцев. Оба мужчины будут отбывать наказание условно с испытательным сроком на 2 года. Вдобавок к этому суд обязал их выплатить всю сумму ущерба.

Прокуратура подчеркивает, что исполнение судебного решения находится под строгим контролем.

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#Кристина Антоносян#Омск#Новости#Браконьерство
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