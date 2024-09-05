РЭО открыл общий доступ к карте с расположением контейнеров ТКО

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, специалисты компании занимаются развитием системы учета ТКО, стремясь сделать ее максимально удобной для пользователей. При этом задействуются все технологические возможности, учитывается запрос на доступность сведений для населения. В течение первой недели работы по модернизации системы около двух тысяч граждан ознакомились с ее возможностями.