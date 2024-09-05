РЭО открыл общий доступ к карте с расположением контейнеров ТКО

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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Кроме этого, публичными стали данные об объектах обращения с ТКО. Речь идет как об уже действующих комплексах, так и об объектах, которые только планируют построить и ввести в эксплуатацию, пишет 56orb.ru.
По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, специалисты компании занимаются развитием системы учета ТКО, стремясь сделать ее максимально удобной для пользователей. При этом задействуются все технологические возможности, учитывается запрос на доступность сведений для населения. В течение первой недели работы по модернизации системы около двух тысяч граждан ознакомились с ее возможностями.
На данный момент в открытом доступе находятся сведения более чем о 904 тысячах контейнерных площадок, включая данные о способе складирования крупногабаритного мусора и данные о типе, количестве и технических характеристиках баков для ТКО. Помимо этого, сервис предусматривает возможность устанавливать фильтры по видам отходов, которые принимаются на контейнерных площадках.
Как пояснил замгендиректора по цифровизации ППК «РЭО» Алексей Буров, раскрытие информации для неавторизованных пользователей способствует повышению доверия населения к отрасли обращения с отходами.
РЭО расширил систему несколькими модулями. Например, реестром транспортирующих компаний, который формируется автоматически на основании соглашений на перевозку ТКО, заключенных региональными операторами. Еще один модуль посвящен взаимодействию пользователей, в рамках которого поставщики смогут обмениваться между собой запросами, касающимися уточнения или внесения сведений во ФГИС УТКО.
Напомним, систему запустили 1 декабря 2023 года. К ней уже подключились все регионы страны, а общее количество зарегистрированных пользователей составило более десяти тысяч (данные актуальны на 21 августа 2024 года).