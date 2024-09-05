Продолжает заниматься спортом. Матч «Авангарда» посетил фигурист Роман Костомаров

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков отметил, что Костомаров — это олимпийский чемпион с железным характером. В начале 2023 года Роман столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем: пневмония привела к осложнениям, и врачи были вынуждены ампутировать ему обе голени, кисть правой руки и пальцы на левой. Ему пришлось обратиться к протезам.