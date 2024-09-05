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Матч «Авангарда» и «Сибири» посетил фигурист Роман Костомаров

Продолжает заниматься спортом. Матч «Авангарда» посетил фигурист Роман Костомаров

5 сентября 2024, 03:35
Фото: 1MI

Матч «Авангарда» и «Сибири» посетил фигурист Роман Костомаров

Олимпийский чемпион анонсировал предстоящий футбольный матч. Там он примет участие.

На первом матче «Авангарда» нового сезона Континентальной хоккейной лиги среди преданных болельщиков побывал олимпийский чемпион Роман Костомаров. Напомним, что сейчас он является амбассадором благотворительной программы «Доброфон».

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков отметил, что Костомаров — это олимпийский чемпион с железным характером. В начале 2023 года Роман столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем: пневмония привела к осложнениям, и врачи были вынуждены ампутировать ему обе голени, кисть правой руки и пальцы на левой. Ему пришлось обратиться к протезам.

На Арене в Омске Роман не только присутствовал на матче, но и анонсировал предстоящий футбольный матч, в котором собирается участвовать.

Ранее Город55 писал, что омский «Авангард» на домашнем льду принимал новосибирскую «Сибирь». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «ястребов».

Победа в дерби. Омский «Авангард» одолел новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1
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#Кристина Антоносян#Спорт#Здоровье#Футбол#Авангард#Омск#Матч#Благотворительность#Герман Чистяков
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