Продолжает заниматься спортом. Матч «Авангарда» посетил фигурист Роман Костомаров

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:35
Updated Сегодня, 03:35
На первом матче «Авангарда» нового сезона Континентальной хоккейной лиги среди преданных болельщиков побывал олимпийский чемпион Роман Костомаров. Напомним, что сейчас он является амбассадором благотворительной программы «Доброфон».
Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков отметил, что Костомаров — это олимпийский чемпион с железным характером. В начале 2023 года Роман столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем: пневмония привела к осложнениям, и врачи были вынуждены ампутировать ему обе голени, кисть правой руки и пальцы на левой. Ему пришлось обратиться к протезам.
На Арене в Омске Роман не только присутствовал на матче, но и анонсировал предстоящий футбольный матч, в котором собирается участвовать.
Ранее Город55 писал, что омский «Авангард» на домашнем льду принимал новосибирскую «Сибирь». Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «ястребов».