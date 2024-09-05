По просьбе горожан. В Омске поменяют схему движения автобуса №88

Ранее Город55 сообщал о подорожании проезда в некоторых омских маршрутках и автобусах. Это те маршруты, где перевозчики имеют право самим выбирать, сколько пассажиру платить за проезд. Там поездка обойдется в 40 рублей — еще дороже, чем в соседних и более крупных мегаполисах.