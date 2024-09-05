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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

В Омске поменяют схему движения популярного автобуса

По просьбе горожан. В Омске поменяют схему движения автобуса №88

5 сентября 2024, 09:30
Фото: gorod55.ru

В Омске поменяют схему движения популярного автобуса

Омичи давно просили об этих изменениях, сообщили в мэрии. Скорректируют только часть маршрута, в остальном автобус поедет как обычно.

Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, в Омске немного скорректируют маршрут популярного автобуса №88. Департамент транспорта изменил его с учетом просьб жителей, которые давно поступали в ведомство.

«В направлении Чукреевки автобусы поедут по улицам Лукашевича, Ватутина и Волгоградской, а далее — по старой схеме. Такое решение было принято с учетом обращений омичей, проживающих в этой части Левобережья», — уточнил Сергей Шелест.

При возникновении любых вопросов, связанных с графиками и интервалами движения автобусов, можно обратиться по телефону 8 (3812) 90-12-12. Также информация размещена на сайте АО «Пассажирсервис».

Фото: Мэрия Омска

Ранее Город55 сообщал о подорожании проезда в некоторых омских маршрутках и автобусах. Это те маршруты, где перевозчики имеют право самим выбирать, сколько пассажиру платить за проезд. Там поездка обойдется в 40 рублей — еще дороже, чем в соседних и более крупных мегаполисах.

В Омске с 4 сентября проезд в маршрутках подорожает до 40 рублей
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Департамент транспорта#Новости#Графики движения
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