По просьбе горожан. В Омске поменяют схему движения автобуса №88

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Как рассказал мэр Омска Сергей Шелест, в Омске немного скорректируют маршрут популярного автобуса №88. Департамент транспорта изменил его с учетом просьб жителей, которые давно поступали в ведомство.
«В направлении Чукреевки автобусы поедут по улицам Лукашевича, Ватутина и Волгоградской, а далее — по старой схеме. Такое решение было принято с учетом обращений омичей, проживающих в этой части Левобережья», — уточнил Сергей Шелест.
При возникновении любых вопросов, связанных с графиками и интервалами движения автобусов, можно обратиться по телефону 8 (3812) 90-12-12. Также информация размещена на сайте АО «Пассажирсервис».
Ранее Город55 сообщал о подорожании проезда в некоторых омских маршрутках и автобусах. Это те маршруты, где перевозчики имеют право самим выбирать, сколько пассажиру платить за проезд. Там поездка обойдется в 40 рублей — еще дороже, чем в соседних и более крупных мегаполисах.