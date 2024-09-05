Певица Миа Бойка, которая высмеяла ребенка на концерте, прокомментировала скандал

На недавнем концерте в часть Дня города в Надыме произошел скандал. Приглашенная певица Миа Бойка на сцене высмеяла девочку в кошачьей маске, которая занимается квадробикой (квадроберы надевают маски животных и начинают им подражать: прыгают на четвереньках, мяукают — прим. ред.).