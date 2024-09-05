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Певица Миа Бойка, которая высмеяла ребенка на концерте, прокомментировала скандал

Певица Миа Бойка, которая высмеяла ребенка на концерте, прокомментировала скандал

5 сентября 2024, 14:15
Фото: 1MI
На концерте в Надыме певица Миа Бойка высмеяла девочку из-за того, что та занимается квадробикой. Видео инцидента быстро распространилось по соцсетям, мнения пользователей разделились: кто-то поддержал ребенка, а кто-то встал на сторону певицы.

На недавнем концерте в часть Дня города в Надыме произошел скандал. Приглашенная певица Миа Бойка на сцене высмеяла девочку в кошачьей маске, которая занимается квадробикой (квадроберы надевают маски животных и начинают им подражать: прыгают на четвереньках, мяукают — прим. ред.).

«Малыш, ты красивая девочка. Посмотри какая! Зачем тебе быть кошкой? Я думала, это вот сказка. Оказалось, что это существует», — сказала на концерте Бойка.

Инцидент вызвал большой резонанс в соцсетях. Пользователи разделились на два лагеря: кто-то поддержал ребенка, а кто-то разделил мнение певицы. На сторону девочки также встали Клава Кока, Егор Крид и Екатерина Мизулина.

«Малышка стоит и чуть ли не плачет. Такой буллинг может обернуться психологической травмой для ребенка на всю жизнь. Кто пускает таких злых людей на сцену и дает им право высмеивать детей на глазах у всех? Блогерша не только не извинилась перед ребенком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру. Я готова оказать семье любую поддержку», — написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Позже мама девочки подала на певицу заявление в полицию. Женщина рассказала RT, что представители Мии Бойки пытались «замять» скандал и даже приглашали в Москву в замен на отзыв заявления.

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#Анастасия Баянова#Россия#Дети#Скандал#Скандалы#Новости#Концерт#Певица#Громкий скандал
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