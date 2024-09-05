Певица Миа Бойка, которая высмеяла ребенка на концерте, прокомментировала скандал

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
На недавнем концерте в часть Дня города в Надыме произошел скандал. Приглашенная певица Миа Бойка на сцене высмеяла девочку в кошачьей маске, которая занимается квадробикой (квадроберы надевают маски животных и начинают им подражать: прыгают на четвереньках, мяукают — прим. ред.).
«Малыш, ты красивая девочка. Посмотри какая! Зачем тебе быть кошкой? Я думала, это вот сказка. Оказалось, что это существует», — сказала на концерте Бойка.
Инцидент вызвал большой резонанс в соцсетях. Пользователи разделились на два лагеря: кто-то поддержал ребенка, а кто-то разделил мнение певицы. На сторону девочки также встали Клава Кока, Егор Крид и Екатерина Мизулина.
«Малышка стоит и чуть ли не плачет. Такой буллинг может обернуться психологической травмой для ребенка на всю жизнь. Кто пускает таких злых людей на сцену и дает им право высмеивать детей на глазах у всех? Блогерша не только не извинилась перед ребенком, но и продолжает глумиться в соцсетях. Мы решили со своей стороны направить обращение в прокуратуру. Я готова оказать семье любую поддержку», — написала Мизулина в своем телеграм-канале.
Позже мама девочки подала на певицу заявление в полицию. Женщина рассказала RT, что представители Мии Бойки пытались «замять» скандал и даже приглашали в Москву в замен на отзыв заявления.