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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

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Первая победа «Авангарда», путешествие по Сибири и возвращение лета. Омск сегодня

5 сентября 2024, 15:34
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омский «Авангард» на домашнем льду обыграл «Сибирь» со счетом 2:1

Вчера прошел первый матч «Авангарда» в новом сезоне. На домашнем льду «ястребы» одолели новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1. Счет в игре открыли омичи, шайбу забросил новичок команды Станислав Галиев во время игры в большинстве. Его примеру последовал нападающий противника Георгий Белоусов. Победную шайбу «Авангарда» же забросил Илья Рейнгардт.

Победа в дерби. Омский «Авангард» одолел новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1
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Новость №2. Из Омска поедет туристический поезд по Сибири

9 сентября в Омске начнется новый межрегиональный туристический проект «Сибирь здесь». В его рамках состоится туристическая экскурсия по городам СФО, поезд поедет по следующему маршруту: Омск — Новосибирск — Бийск — Томск — Новокузнецк — Абакан — Красноярск — Иркутск.

Большое путешествие. Из Омска отправят туристический поезд по Сибири
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Новость №3. Антициклон с Урала вернет в Омскую область летнее тепло и солнце

На следующей неделе в Омскую область вернется летнее тепло. Судя по прогнозу сервиса Ventusky, хорошую погоду в регион принесет антициклон с Урала. Так, до воскресенья, 15 сентября, включительно температура воздуха будет держаться в пределах +18… +20 градусов.

Снова лето? В Омскую область на неделю вернется мощное потепление и солнце
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