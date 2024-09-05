Первая победа «Авангарда», путешествие по Сибири и возвращение лета. Омск сегодня

Вчера прошел первый матч «Авангарда» в новом сезоне. На домашнем льду «ястребы» одолели новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1. Счет в игре открыли омичи, шайбу забросил новичок команды Станислав Галиев во время игры в большинстве. Его примеру последовал нападающий противника Георгий Белоусов. Победную шайбу «Авангарда» же забросил Илья Рейнгардт.