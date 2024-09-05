Первая победа «Авангарда», путешествие по Сибири и возвращение лета. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Новость №1. Омский «Авангард» на домашнем льду обыграл «Сибирь» со счетом 2:1
Вчера прошел первый матч «Авангарда» в новом сезоне. На домашнем льду «ястребы» одолели новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1. Счет в игре открыли омичи, шайбу забросил новичок команды Станислав Галиев во время игры в большинстве. Его примеру последовал нападающий противника Георгий Белоусов. Победную шайбу «Авангарда» же забросил Илья Рейнгардт.
Новость №2. Из Омска поедет туристический поезд по Сибири
9 сентября в Омске начнется новый межрегиональный туристический проект «Сибирь здесь». В его рамках состоится туристическая экскурсия по городам СФО, поезд поедет по следующему маршруту: Омск — Новосибирск — Бийск — Томск — Новокузнецк — Абакан — Красноярск — Иркутск.
Новость №3. Антициклон с Урала вернет в Омскую область летнее тепло и солнце
На следующей неделе в Омскую область вернется летнее тепло. Судя по прогнозу сервиса Ventusky, хорошую погоду в регион принесет антициклон с Урала. Так, до воскресенья, 15 сентября, включительно температура воздуха будет держаться в пределах +18… +20 градусов.