Опасность сохраняется. Клещи покусали почти четыре тысячи омичей с начал года

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что с начала года клещи покусали 3 797 жителей Омской области, треть из них дети — 1 133 человек. Все пострадавшие обращались в медицинские учреждения. При этом в 2024 году против клещевого энцефалита привито более 96,4 тысяч человек.
В лабораториях региона специалисты исследовали 99,1% клещей, снятых с людей. Из них 6,6% оказались заражены боррелиями, 1,9% — вирусом клещевого энцефалита, 1,1% — моноцитарного эрлихиоза человека и 1,3% возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Чтобы избежать укуса клеща, в Роспотребнадзоре жителей региона призвали соблюдать профилактические меры: носить одежду с длинными рукавами, использовать репелленты, а также регулярно осматривать как себя, так и детей.