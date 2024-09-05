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Клещи покусали почти четыре тысячи жителей Омской области с начал года

Опасность сохраняется. Клещи покусали почти четыре тысячи омичей с начал года

5 сентября 2024, 13:10
Фото: 1MI

Клещи покусали почти четыре тысячи жителей Омской области с начал года

В Роспотребнадзоре рассказали, сколько жителей региона пострадали от укусов клещей с начала года, среди них оказалось 1 133 детей.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что с начала года клещи покусали 3 797 жителей Омской области, треть из них дети — 1 133 человек. Все пострадавшие обращались в медицинские учреждения. При этом в 2024 году против клещевого энцефалита привито более 96,4 тысяч человек.

В лабораториях региона специалисты исследовали 99,1% клещей, снятых с людей. Из них 6,6% оказались заражены боррелиями, 1,9% — вирусом клещевого энцефалита, 1,1% — моноцитарного эрлихиоза человека и 1,3% возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Чтобы избежать укуса клеща, в Роспотребнадзоре жителей региона призвали соблюдать профилактические меры: носить одежду с длинными рукавами, использовать репелленты, а также регулярно осматривать как себя, так и детей.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#Клещи#Укус клеща#Клещевой энцефалит#Клещ#Обработка от клещей#Управление Роспотребнадзора
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