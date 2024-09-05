Опасность сохраняется. Клещи покусали почти четыре тысячи омичей с начал года

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что с начала года клещи покусали 3 797 жителей Омской области, треть из них дети — 1 133 человек. Все пострадавшие обращались в медицинские учреждения. При этом в 2024 году против клещевого энцефалита привито более 96,4 тысяч человек.