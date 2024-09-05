Онлайн-переход в ВТБ для розничных клиентов «Открытия» завершится к концу декабря

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Клиентам «Открытия» не нужно переизготавливать дебетовые и зарплатные карты. Процесс перевода средств и перехода в ВТБ может быть выполнен либо через защищенные онлайн-каналы, либо при личном визите в офис, пишет inkazan.ru.
ВТБ уже перенес 85% кредитного портфеля «Открытия», что эквивалентно 658 миллиардам рублей, и 78% портфеля сбережений на сумму 842 миллиарда рублей. Это также включает вклады, которые будут автоматически переведены в ВТБ по завершении срока в соответствии с подписанным отложенным платежным поручением.
Юрий Андресов, заместитель президента — председателя правления «Открытия», сообщил, что объединённый банк провел масштабную работу, запустив в конце мая полностью цифровой путь для перехода розничных клиентов из «Открытия» в ВТБ. Уже 1,2 миллиона клиентов воспользовались этой возможностью.