Онлайн-переход в ВТБ для розничных клиентов «Открытия» завершится к концу декабря

С начала процесса объединения в ВТБ уже перешло свыше 2 миллионов активных клиентов «Открытия», причем более половины выбрали онлайн-переход. Опция дистанционного перевода средств будет доступна до конца 2024 года.