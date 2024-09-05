gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 18:18

Published Сегодня, 18:18

Modified Сегодня, 18:18

Updated Сегодня, 18:18

Онлайн-переход в ВТБ для розничных клиентов «Открытия» завершится к концу декабря

5 сентября 2024, 18:18
С начала процесса объединения в ВТБ уже перешло свыше 2 миллионов активных клиентов «Открытия», причем более половины выбрали онлайн-переход. Опция дистанционного перевода средств будет доступна до конца 2024 года.

Клиентам «Открытия» не нужно переизготавливать дебетовые и зарплатные карты. Процесс перевода средств и перехода в ВТБ может быть выполнен либо через защищенные онлайн-каналы, либо при личном визите в офис, пишет inkazan.ru.

ВТБ уже перенес 85% кредитного портфеля «Открытия», что эквивалентно 658 миллиардам рублей, и 78% портфеля сбережений на сумму 842 миллиарда рублей. Это также включает вклады, которые будут автоматически переведены в ВТБ по завершении срока в соответствии с подписанным отложенным платежным поручением.

Юрий Андресов, заместитель президента — председателя правления «Открытия», сообщил, что объединённый банк провел масштабную работу, запустив в конце мая полностью цифровой путь для перехода розничных клиентов из «Открытия» в ВТБ. Уже 1,2 миллиона клиентов воспользовались этой возможностью.

Подпишитесь
О разработках, кадрах, зарплатах и импортозамещении: интервью с Натальей Касперской
Сегодня, 05:20
В омских селах и СНТ ввели режим повышенной готовности из-за подтопления
Сегодня, 14:58
На омском автовокзале перестали продавать билеты. Объясняем причину
Сегодня, 10:33
Снова лето? В Омскую область на неделю вернется мощное потепление и солнце
Сегодня, 06:43
В Нижнеомском районе Омской области начался отопительный сезон
Сегодня, 08:30
Вместо «Победы». В Омске планируют открыть новые супермаркеты нидерландской сети
Сегодня, 07:24