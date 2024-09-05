О разработках, кадрах, зарплатах и импортозамещении: интервью с Натальей Касперской

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
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Накануне, 4 сентября, в Омске прошла конференция «Отечественный софт: путь к технологическому лидерству» в рамках фестиваля цифровых технологий OM FEST 2024. Одним из спикеров стала председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская. Корреспондент Города55 задал ей несколько вопросов.
Председатель АРПП рассказала, в каких сферах российские разработчики полностью перешли на собственное программное обеспечение.
«Все, что касается информационной безопасности, мы практически все импортозаместили. За исключением межсетевых экранов (ПО, предназначенное для блокировки нежелательного трафика — прим. ред.). Они еще пока нуждаются в доработке. Софт для бухгалтерии у нас полностью российский, как и софт для банковской сферы. Поскольку эти разработки создавались с учетом российского законодательства, они изначально были отечественными и развивались самостоятельно. В этих сегментах импортозамещение прошло легко», — поделилась Наталья Касперская.
Однако есть сферы, в которых отечественные разработчики пока зависимы от зарубежных технологий.
«Есть пробелы в системах автоматизированного проектирования. В промышленных системах еще довольно большой объем работы. Есть сложности со средствами разработки. Например, системы разработки, компиляторы, языки программирования — все западного производства, так как в их разработке нет экономической эффективности, они распространяются по свободными лицензиям. Также есть дефицит в узкоспециалиазированных областях, где рынок очень мал, и его недостаточно для активного развития отечественных решений», — отметила Наталья Касперская.
Сейчас во всех отраслях наблюдается дефицит специалистов. Например, по словам главы региона Виталия Хоценко, в Омской области в настоящее время работодателям не хватает 20 тысяч сотрудников. Сегмент разработки не стал исключением.
«Отрасль разработки ПО тоже испытывает дефицит кадров. Сейчас главной проблемой стало удовлетворение резко возросших требований заказчика. Заказчики хотят сразу много, а рук не хватает», — сообщила председатель АРПП.
Наталья Касперская рассказала, какие шаги предпринимаются, чтобы избежать утечки кадров.
«В индустрии растут зарплаты. В 2022 году притормозились, а в 2023–2024 годах идет постоянный рост — в среднем по отрасли на 30% в год. Если раньше в регионах зарплата у программистов была ниже, то сейчас она выровнялась. Специалист может находиться в Омске, а работать на московскую компанию. Сами компании стараются привлекать ресурсы, взаимодействовать с вузами», — заключила Наталья Касперская.
Проблему нехватки кадров, по мнению Натальи Касперской, следует решать более системно, в том числе, избегать дублирующих разработок. Например, нет смысла разрабатывать шестую голосовую колонку на рынке или двадцать девятый мессенджер. То же самое можно сказать и про количество отечественных операционных систем. В Реестре российского ПО насчитывается более 3-х десятков (и все примерно одинаковые — клоны Линукса). Понятно, что при таком подходе программистов всегда будет не хватать. Но для решения этой задачи нужна более активная позиция регулирующего органа.
В рамках фестиваля OM FEST 2024 также прошли закрытые практические сессии, разработчики представили решения для промышленности. Одними из первых на отечественные програмное обеспечение перешли ОМО имени П. И. Баранова, Омский завод полипропилена, Группа компаний «Титан».
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