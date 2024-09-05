О разработках, кадрах, зарплатах и импортозамещении: интервью с Натальей Касперской

Проблему нехватки кадров, по мнению Натальи Касперской, следует решать более системно, в том числе, избегать дублирующих разработок. Например, нет смысла разрабатывать шестую голосовую колонку на рынке или двадцать девятый мессенджер. То же самое можно сказать и про количество отечественных операционных систем. В Реестре российского ПО насчитывается более 3-х десятков (и все примерно одинаковые — клоны Линукса). Понятно, что при таком подходе программистов всегда будет не хватать. Но для решения этой задачи нужна более активная позиция регулирующего органа.