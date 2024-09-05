На ВЭФ обсудили борьбу с подростковым курением

Posted 5 сентября 2024, 12:18
Published 5 сентября 2024, 12:18
Modified 5 сентября 2024, 12:21
Updated 5 сентября 2024, 12:21
Что бизнес и НКО могут сделать сегодня для лучшего завтра?» на полях Восточного экономического форума рассказала, что совместная работа НКО, бизнеса и государства позволяет расширять реализуемые в интересах общества проекты и повышать их эффективность.
В качестве примера она привела сложившуюся систему работы в рамках реализации меморандума о сотрудничестве с «Опорой России», подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Документ касается осуществления общественного контроля за исполнением норм регулирования о недопущении доступа несовершеннолетних к табачной и никотинсодержащей продукции.
По словам Сорочинской, ограничений, которые действуют на данный момент, уже достаточно, однако крайне необходимо обеспечить их исполнение. Она отметила, что при реализации мер общественного контроля Общественный совет по проблеме подросткового курения сотрудничает с различными структурами. Например, министерства образования помогают выходить через школы на родителей и проводить для них образовательные мероприятия. Вместе с министерствами, курирующими потребительский рынок, и активистами с применением специально разработанных материалов проводится работа в точках продаж по информированию о необходимости исполнения регулирования. В свою очередь управления по информационной политике помогают выходить на СМИ для информирования общества о реальных последствиях продажи и передачи вейпов и сигарет несовершеннолетним и распространять социальную рекламу. Легальный бизнес активно подключился к работе и готов организовать профилактическую работу с помощью совета.
Анна Сорочинская также отметила, что работа, проводимая в 16 областях и на федеральном уровне в рамках социальной кампании «Спасибо за отказ!», основана на синергетическом эффекте от совместной деятельности общественных организаций, ответственного бизнеса и местных властей.
Ранее глава РФ Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ «СОШ № 20 имени Героев Отечества Кызыла», подчеркнул важность применения комплексного подхода в борьбе с доступом подростков к электронным сигаретам. Этот подход должен сосредотачиваться на разъяснении реальных последствий использования вейпов и пропаганде здорового образа жизни.