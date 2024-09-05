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Posted Вчера, 10:45

Published Вчера, 10:45

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Крупный город Сибири утонул после ночного ливня

5 сентября 2024, 10:45
Новосибирск целую неделю заливают дожди. В ночь на среду прошел ливень и дороги превратились в реки. Сильно затопило Первомайку и Заельцовский район.

На улице Большевистской и так пробки почти круглыми сутками, но в непогоду движение по улице совсем «встало». Пробки в городе образовались еще из-за того, что на Ипподромской размыло откос у моста, пишет sibdepo.ru.

«Ливнёвок и в помине нет, и покрытие дороги выше уровня въезда во двор. Раньше лужа была, но гораздо меньше, а теперь — море», — рассказывает местная жительница Надежда Ворошилова.

На улице Одоевского — опять царь-лужа. Перейти дорогу невозможно. Приходится идти либо по низу, либо по верху на остановку. Возле нового корпуса лицея № 200 собралась огромная лужа. Родители жалуются — дождь даже не проливной, а вода никуда не уходит.

«Вот так дети с родителями идут по „жердочке“ — по поребрику. Мне надо обратно идти, но придется сначала всех детей пропустить. И все родители стоят, ждут своей очереди на жердочку», — рассказала КП-Новосибирск читательница Оксана.

Позже родители нашли где-то доски и положили их как помост через лужу. К сожалению, дожди в ближайшие дни не прекратятся.

Синоптики их обещают до конца недели. Еще по прогнозу Росгидрометцентра будет прохладно, до 10 сентября днем будет максимум +15…+16 градусов. Только к следующему понедельнику осадки должны прекратится.

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