Крупный город Сибири утонул после ночного ливня

Posted Вчера, 10:45
Published Вчера, 10:45
Modified Сегодня, 05:47
Updated Сегодня, 05:47
На улице Большевистской и так пробки почти круглыми сутками, но в непогоду движение по улице совсем «встало». Пробки в городе образовались еще из-за того, что на Ипподромской размыло откос у моста, пишет sibdepo.ru.
«Ливнёвок и в помине нет, и покрытие дороги выше уровня въезда во двор. Раньше лужа была, но гораздо меньше, а теперь — море», — рассказывает местная жительница Надежда Ворошилова.
На улице Одоевского — опять царь-лужа. Перейти дорогу невозможно. Приходится идти либо по низу, либо по верху на остановку. Возле нового корпуса лицея № 200 собралась огромная лужа. Родители жалуются — дождь даже не проливной, а вода никуда не уходит.
«Вот так дети с родителями идут по „жердочке“ — по поребрику. Мне надо обратно идти, но придется сначала всех детей пропустить. И все родители стоят, ждут своей очереди на жердочку», — рассказала КП-Новосибирск читательница Оксана.
Позже родители нашли где-то доски и положили их как помост через лужу. К сожалению, дожди в ближайшие дни не прекратятся.
Синоптики их обещают до конца недели. Еще по прогнозу Росгидрометцентра будет прохладно, до 10 сентября днем будет максимум +15…+16 градусов. Только к следующему понедельнику осадки должны прекратится.