Ключевые заявления Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума

Президент подчеркнул, что нужно сохранить ставку по дальневосточной ипотеке, сейчас она составляет 2%. Также, по мнению главы государства, необходимо увеличить до 1 миллиона рублей выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей. Кроме того, на Дальнем Востоке сохранят повышенные выплаты по программам «Земский доктор», «Земский учитель» и «Земский фельдшер».