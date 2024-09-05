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Ключевые заявления Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума

Ключевые заявления Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума

5 сентября 2024, 12:15
Фото: 1MI
Сегодня, 5 сентября, Владимир Путин выступил на пленарном заседании ВЭФ, главной темой мероприятия стало развитие Дальнего Востока.

Сегодня в рамках Восточного экономического форума прошло пленарное заседание, на нем с речью выступил президент России Владимир Путин. Напомним, что главная тема мероприятия в этом году — «Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

О Дальнем Востоке

В пленарном заседании Путин отметил, что Дальний Восток имеет потенциал кратного роста геологической изученности, на эти цели в необходимо предусмотреть расходы. Кроме того, в Приморском крае планируется создать первую международную территорию опережающего развития.

Президент подчеркнул, что нужно сохранить ставку по дальневосточной ипотеке, сейчас она составляет 2%. Также, по мнению главы государства, необходимо увеличить до 1 миллиона рублей выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей. Кроме того, на Дальнем Востоке сохранят повышенные выплаты по программам «Земский доктор», «Земский учитель» и «Земский фельдшер».

О ситуации в зоне СВО

Президент сообщил, что, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область, российские войска только ускорили наступление, на приграничных территориях ситуация уже стабилизировалась. При этом Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной.

«Приехал Борис Джонсон и сказал: не надо, воюйте до последнего украинца. Вот они до сих пор и воюют», — сказал глава государства в ходе пленарного заседания.

Отношения России с миром

Путин назвал фаворитом Москвы на выборах президента США Камалу Харрис.

«Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», — отметил глава государства.

Президент также высказался о влиянии «закрытия» российской энергетики на мировую экономику.

«Мировая экономика не выдержит „закрытия“ российской энергетики. Многие европейские страны балансируют на грани рецессии, ситуация будет усугубляться, многие отрасли там уже на грани закрытия», — считает Путин.
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#Анастасия Баянова#Владимир Путин#Президент РФ#Россия#Новости#Форум#Президент#Восточный экономический форум
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