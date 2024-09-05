Как в Омске выглядит бульвар Архитекторов за три месяца до открытия: фоторепортаж

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В Омске еще в сентябре прошлого года стартовали работы по реконструкции бульвара Архитекторов на участке от «Меги» до улицы Крупской. Контракт стоимостью 1,48 млрд рублей получил известный в городе подрядчик — компания «Стройтраст» Армана Акопяна.
Работы на всем протяжении бульвара проводят постепенно, однако большую часть времени жителям Левобережья все равно пришлось почувствовать себя отрезанными от других частей города. Но скоро все должно завершиться: по условиям контракта, все работы по реконструкции должны быть выполнены до 5 декабря 2024 года.
Что сейчас происходит на бульваре Архитекторов и как дорога выглядит за три месяца до завершения реконструкции — показываем в фоторепортаже Города55.