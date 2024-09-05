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Работы должны быть завершены к зиме

Как в Омске выглядит бульвар Архитекторов за три месяца до открытия: фоторепортаж

5 сентября 2024, 06:00
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Работы должны быть завершены к зиме
5 декабря в Омске обещают открыть отремонтированный бульвар Архитекторов. Реконструкция стоимостью 1,48 млрд рублей стартовала еще осенью прошлого года. Что уже успели сделать дорожники — показываем в фоторепортаже Города55.

В Омске еще в сентябре прошлого года стартовали работы по реконструкции бульвара Архитекторов на участке от «Меги» до улицы Крупской. Контракт стоимостью 1,48 млрд рублей получил известный в городе подрядчик — компания «Стройтраст» Армана Акопяна.

Работы на всем протяжении бульвара проводят постепенно, однако большую часть времени жителям Левобережья все равно пришлось почувствовать себя отрезанными от других частей города. Но скоро все должно завершиться: по условиям контракта, все работы по реконструкции должны быть выполнены до 5 декабря 2024 года.

Что сейчас происходит на бульваре Архитекторов и как дорога выглядит за три месяца до завершения реконструкции — показываем в фоторепортаже Города55.

Дорога перед зданием Меги пока закрыта для проезда, но некоторые все же пытаются объехать блокиДорога перед зданием Меги пока закрыта для проезда, но некоторые все же пытаются объехать блоки
Дорога перед зданием Меги пока закрыта для проезда, но некоторые все же пытаются объехать блоки
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
В прошлую пятницу для проезда открыли перекресток бульвара Архитекторов и ВолгоградскойВ прошлую пятницу для проезда открыли перекресток бульвара Архитекторов и Волгоградской
В прошлую пятницу для проезда открыли перекресток бульвара Архитекторов и Волгоградской
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Для водителей открыто по две полосы в каждую сторону, на пешеходном переходе, правда, машины почти не сбавляют скоростьДля водителей открыто по две полосы в каждую сторону, на пешеходном переходе, правда, машины почти не сбавляют скорость
Для водителей открыто по две полосы в каждую сторону, на пешеходном переходе, правда, машины почти не сбавляют скорость
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Свежий асфальт уже лежитСвежий асфальт уже лежит
Свежий асфальт уже лежит
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Степень готовности на всех участках — разнаяСтепень готовности на всех участках — разная
Степень готовности на всех участках — разная
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
На перекрытой дороге одиноко стоит самокат — видимо, кто-то добирался до работы или домаНа перекрытой дороге одиноко стоит самокат — видимо, кто-то добирался до работы или дома
На перекрытой дороге одиноко стоит самокат — видимо, кто-то добирался до работы или дома
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Перекресток Ватутина с бульваром АрхитекторовПерекресток Ватутина с бульваром Архитекторов
Перекресток Ватутина с бульваром Архитекторов
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Стройматериалы для обустройства пешеходных дорожек вдоль бульвараСтройматериалы для обустройства пешеходных дорожек вдоль бульвара
Стройматериалы для обустройства пешеходных дорожек вдоль бульвара
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Заметно, как расширилась дорогаЗаметно, как расширилась дорога
Заметно, как расширилась дорога
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Впоследствии можно будет прогуливаться вдоль всего бульвараВпоследствии можно будет прогуливаться вдоль всего бульвара
Впоследствии можно будет прогуливаться вдоль всего бульвара
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Колодцы расположены через каждые несколько метровКолодцы расположены через каждые несколько метров
Колодцы расположены через каждые несколько метров
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Часть деревьев попали в зону работЧасть деревьев попали в зону работ
Часть деревьев попали в зону работ
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Люди уже ходят по уложенному асфальтуЛюди уже ходят по уложенному асфальту
Люди уже ходят по уложенному асфальту
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Яма огорожена для безопасности пешеходовЯма огорожена для безопасности пешеходов
Яма огорожена для безопасности пешеходов
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Перекресток проспекта Комарова с бульваром АрхитекторовПерекресток проспекта Комарова с бульваром Архитекторов
Перекресток проспекта Комарова с бульваром Архитекторов
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Перед «Магнитом» разбит стройгородок и лежат строительные материалыПеред «Магнитом» разбит стройгородок и лежат строительные материалы
Перед «Магнитом» разбит стройгородок и лежат строительные материалы
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Перекресток Степанца с бульваром Архитекторов открыт с июля. Теперь здесь часто затруднено движениеПерекресток Степанца с бульваром Архитекторов открыт с июля. Теперь здесь часто затруднено движение
Перекресток Степанца с бульваром Архитекторов открыт с июля. Теперь здесь часто затруднено движение
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Замена коммуникаций вблизи перекрестка Степанца и бульвара Архитекторов продолжаетсяЗамена коммуникаций вблизи перекрестка Степанца и бульвара Архитекторов продолжается
Замена коммуникаций вблизи перекрестка Степанца и бульвара Архитекторов продолжается
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
В районе «Тополиного» недавно начали укладывать асфальтВ районе «Тополиного» недавно начали укладывать асфальт
В районе «Тополиного» недавно начали укладывать асфальт
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Экскаваторы не стоят без делаЭкскаваторы не стоят без дела
Экскаваторы не стоят без дела
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Когда-то на этом месте было зеленое, но неухоженное полеКогда-то на этом месте было зеленое, но неухоженное поле
Когда-то на этом месте было зеленое, но неухоженное поле
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Горы земли отделяют дорогу от посторонних глазГоры земли отделяют дорогу от посторонних глаз
Горы земли отделяют дорогу от посторонних глаз
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Местами картина открывается не самая приглядная, но это временноМестами картина открывается не самая приглядная, но это временно
Местами картина открывается не самая приглядная, но это временно
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
На одном из участков лежит огромное количество бетонных плитНа одном из участков лежит огромное количество бетонных плит
На одном из участков лежит огромное количество бетонных плит
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Колодец для сбора воды — такие установлены на всем протяжении дорогиКолодец для сбора воды — такие установлены на всем протяжении дороги
Колодец для сбора воды — такие установлены на всем протяжении дороги
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Еще совсем недавно здесь были раскопаны огромные ямы глубиной около метраЕще совсем недавно здесь были раскопаны огромные ямы глубиной около метра
Еще совсем недавно здесь были раскопаны огромные ямы глубиной около метра
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Для жителей домов по бульвару Архитекторов соорудили временный проездДля жителей домов по бульвару Архитекторов соорудили временный проезд
Для жителей домов по бульвару Архитекторов соорудили временный проезд
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Остановочный павильон который остался без стенокОстановочный павильон который остался без стенок
Остановочный павильон который остался без стенок
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Дорожная фреза — ее применяют для восстановления верхних слоев покрытия и чистового фрезерованияДорожная фреза — ее применяют для восстановления верхних слоев покрытия и чистового фрезерования
Дорожная фреза — ее применяют для восстановления верхних слоев покрытия и чистового фрезерования
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Огромные кучи земли то тут, то там — привычное делоОгромные кучи земли то тут, то там — привычное дело
Огромные кучи земли то тут, то там — привычное дело
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Зеленый барьер из деревьев летом даже делает незаметными ремонтные работыЗеленый барьер из деревьев летом даже делает незаметными ремонтные работы
Зеленый барьер из деревьев летом даже делает незаметными ремонтные работы
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Под многими деревьями и кустами временно складируют стройматериалыПод многими деревьями и кустами временно складируют стройматериалы
Под многими деревьями и кустами временно складируют стройматериалы
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Пока еще не идеал, но время для укладки асфальта естьПока еще не идеал, но время для укладки асфальта есть
Пока еще не идеал, но время для укладки асфальта есть
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
Проезд по бульвару закрыт. Яркие блоки — напоминание этогоПроезд по бульвару закрыт. Яркие блоки — напоминание этого
Проезд по бульвару закрыт. Яркие блоки — напоминание этого
Фото: Юлия Истомина / gorod55.ru
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#Юлия Истомина#Общество#Дороги#Омск#Ремонт дорог#Реконструкция#Подрядчик#Новости#Бульвар Архитекторов
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