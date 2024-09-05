Как в Омске выглядит бульвар Архитекторов за три месяца до открытия: фоторепортаж

Работы на всем протяжении бульвара проводят постепенно, однако большую часть времени жителям Левобережья все равно пришлось почувствовать себя отрезанными от других частей города. Но скоро все должно завершиться: по условиям контракта, все работы по реконструкции должны быть выполнены до 5 декабря 2024 года.