Губернатор Омской области ищет себе советников на зарплату до 60 тысяч рублей

Аппарат губернатора и правительства Омской области сегодня, 5 сентября, опубликовал свежие вакансии. Так, в департамент правового и организационного обеспечения, контрольное управление и управление организационного и протокольного обеспечения требуются советники. Им готовы платить от 45 000 до 60 000 рублей.