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Published Сегодня, 07:03

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Губернатор Омской области ищет себе советников на зарплату до 60 тысяч рублей

5 сентября 2024, 07:03
Фото: 1MI
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Также в Аппарате главы региона открыты вакансии для консультантов, главных специалистов и начальника сектора.

Аппарат губернатора и правительства Омской области сегодня, 5 сентября, опубликовал свежие вакансии. Так, в департамент правового и организационного обеспечения, контрольное управление и управление организационного и протокольного обеспечения требуются советники. Им готовы платить от 45 000 до 60 000 рублей.

В департамент государственной гражданской и муниципальной службы ищут начальника сектора муниципальной службы. Зарплата будущего руководителя составит от 47 000 до 62 000 рублей.

Также в Аппарате открыты вакансии для консультантов (зарплата от 43 000 до 59 000 рублей), главные специалисты и сотрудники старшей группы должностей (зарплата от 33 000 до 45 000 рублей).

Заявки от кандидатов принимают до 25 сентября. Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы. Часть вакансий подразумевают командировки и ненормированный график работы.

Ранее Город55 рассказывал, что в омском минтруда опубликовали десяток вакансий с зарплатой до 73 тысяч. Ставки открыты как в городе, так и в районах области.

Зарплата до 73 тысяч. В омский минтруда ищут специалистов и руководителей
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Минтруд#Зарплата#Губернатор#Кандидаты#Высшее образование#Департамент#Вакансии#Государственная служба#Опыт работы
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