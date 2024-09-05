Губернатор Омской области ищет себе советников на зарплату до 60 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
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Updated Сегодня, 07:05
Аппарат губернатора и правительства Омской области сегодня, 5 сентября, опубликовал свежие вакансии. Так, в департамент правового и организационного обеспечения, контрольное управление и управление организационного и протокольного обеспечения требуются советники. Им готовы платить от 45 000 до 60 000 рублей.
В департамент государственной гражданской и муниципальной службы ищут начальника сектора муниципальной службы. Зарплата будущего руководителя составит от 47 000 до 62 000 рублей.
Также в Аппарате открыты вакансии для консультантов (зарплата от 43 000 до 59 000 рублей), главные специалисты и сотрудники старшей группы должностей (зарплата от 33 000 до 45 000 рублей).
Заявки от кандидатов принимают до 25 сентября. Соискателям необходимо иметь высшее образование и опыт государственной службы. Часть вакансий подразумевают командировки и ненормированный график работы.
Ранее Город55 рассказывал, что в омском минтруда опубликовали десяток вакансий с зарплатой до 73 тысяч. Ставки открыты как в городе, так и в районах области.