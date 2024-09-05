Блокировки и альтернативы: как наши операторы связи справляются с замедлением YouTube

Что касается мобильных операторов, то их стратегия может быть направлена на то, чтобы ограничить использование трафика через Wi-Fi, что также может повлиять на поведение пользователей. В конечном итоге, все это приводит к тому, что пользователи ищут обходные пути, такие как VPN, чтобы продолжать пользоваться привычными сервисами.