Автолюбителей предупредили о перекрытии участка дороги в Октябрьском округе Омска

В городской администрации омичей предупредили о перекрытии участка дороги от жилого дома № 36 до автобусной остановки «3-й Разъезд» по одноименной улице. Автолюбители не смогут ездить здесь из-за ремонтных работ на теплосетях. Ограничения продлятся с 20:00 6 сентября до 8:00 9 сентября.