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Автолюбителей предупредили о перекрытии участка дороги в Октябрьском округе Омска

Автолюбителей предупредили о перекрытии участка дороги в Октябрьском округе Омска

5 сентября 2024, 13:30
Фото: 1MI
В мэрии сообщили, что из-за проведения работ на теплосетях омичи не смогут ездить по участку дороги по улице 3-й Разъезд. Ограничения будут действовать с 20:00 6 сентября до 8:00 9 сентября.

В городской администрации омичей предупредили о перекрытии участка дороги от жилого дома № 36 до автобусной остановки «3-й Разъезд» по одноименной улице. Автолюбители не смогут ездить здесь из-за ремонтных работ на теплосетях. Ограничения продлятся с 20:00 6 сентября до 8:00 9 сентября.

В мэрии предложили возможные варианты объезда недоступного участка: маршрут можно проложить через улицы Красных Зорь, Лескова, 10 лет Октября, 20 лет РККА, 26-я Линия.

Фото: Администрация города Омска

Напомним, что в Омске планируют потратить 438,1 млн рублей на ремонт дороги Сыропятское — Кормиловка — Калачинск в Кормиловском районе. Соответствующий аукцион появился на портале Госзакупок.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Перекрыто движение#Перекроют проезд#Новости#Перекрытие дорог#Перекрытие#Перекрытие улиц#Перекрытые дороги
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