Автолюбителей предупредили о перекрытии участка дороги в Октябрьском округе Омска

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
В городской администрации омичей предупредили о перекрытии участка дороги от жилого дома № 36 до автобусной остановки «3-й Разъезд» по одноименной улице. Автолюбители не смогут ездить здесь из-за ремонтных работ на теплосетях. Ограничения продлятся с 20:00 6 сентября до 8:00 9 сентября.
В мэрии предложили возможные варианты объезда недоступного участка: маршрут можно проложить через улицы Красных Зорь, Лескова, 10 лет Октября, 20 лет РККА, 26-я Линия.
Напомним, что в Омске планируют потратить 438,1 млн рублей на ремонт дороги Сыропятское — Кормиловка — Калачинск в Кормиловском районе. Соответствующий аукцион появился на портале Госзакупок.