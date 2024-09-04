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Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Иллюстрация

Вышла из дома и не вернулась. Полиция ищет 23-летнюю омичку с темными волосами

4 сентября 2024, 06:34
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске полиция разыскивает 23-летнюю высокую девушку с темными волосами

Один раз ее заметили в продуктовом магазине, куда она отправилась в домашнем платье и сланцах. После этого девушку не замечали.

В омской полиции поделились тревожной новостью: разыскивается молодая омичка 2001 года рождения, которая вышла из дома на улице Петра Осминина еще в июле и не вернулась. С тех пор у родных и близких девушки только одна зацепка — в начале августа ее заметили в магазине на Герцена.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы длинные черного цвета. На момент ухода была одета в красную футболку, джинсовые шорты, светлые кроссовки. В магазине девушку заметили в черном платье, синих сланцах и темных носках.

Полицейские просят всех, кто заметит девушку, сообщать по телефонам: 79-34-02, 89835213260 или 102. Семья девушки ничего не знает о местонахождении девушки, не знает, в каком она состоянии и в порядке ли.

Ранее Город55 писал о свежей статистике поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Согласно данным, всего было 124 заявки, из которых подтвердились не все случаи. Часто бывают, что омичи сами находят своих близких, поэтому заявку снимают.

Нашлись 12 человек. В «Лизе Алерт» рассказали об омичах, которые пропали в августе
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск
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