Вышла из дома и не вернулась. Полиция ищет 23-летнюю омичку с темными волосами

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
В омской полиции поделились тревожной новостью: разыскивается молодая омичка 2001 года рождения, которая вышла из дома на улице Петра Осминина еще в июле и не вернулась. С тех пор у родных и близких девушки только одна зацепка — в начале августа ее заметили в магазине на Герцена.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы длинные черного цвета. На момент ухода была одета в красную футболку, джинсовые шорты, светлые кроссовки. В магазине девушку заметили в черном платье, синих сланцах и темных носках.
Полицейские просят всех, кто заметит девушку, сообщать по телефонам: 79-34-02, 89835213260 или 102. Семья девушки ничего не знает о местонахождении девушки, не знает, в каком она состоянии и в порядке ли.
Ранее Город55 писал о свежей статистике поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Согласно данным, всего было 124 заявки, из которых подтвердились не все случаи. Часто бывают, что омичи сами находят своих близких, поэтому заявку снимают.