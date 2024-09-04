gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 сентября, 06:34

Published 4 сентября, 06:34

Modified 4 сентября, 06:36

Updated 4 сентября, 06:36

Иллюстрация

Вышла из дома и не вернулась. Полиция ищет 23-летнюю омичку с темными волосами

4 сентября 2024, 06:34
Фото: 1MI. Иллюстрация

В Омске полиция разыскивает 23-летнюю высокую девушку с темными волосами

Один раз ее заметили в продуктовом магазине, куда она отправилась в домашнем платье и сланцах. После этого девушку не замечали.

В омской полиции поделились тревожной новостью: разыскивается молодая омичка 2001 года рождения, которая вышла из дома на улице Петра Осминина еще в июле и не вернулась. С тех пор у родных и близких девушки только одна зацепка — в начале августа ее заметили в магазине на Герцена.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы длинные черного цвета. На момент ухода была одета в красную футболку, джинсовые шорты, светлые кроссовки. В магазине девушку заметили в черном платье, синих сланцах и темных носках.

Полицейские просят всех, кто заметит девушку, сообщать по телефонам: 79-34-02, 89835213260 или 102. Семья девушки ничего не знает о местонахождении девушки, не знает, в каком она состоянии и в порядке ли.

Ранее Город55 писал о свежей статистике поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Согласно данным, всего было 124 заявки, из которых подтвердились не все случаи. Часто бывают, что омичи сами находят своих близких, поэтому заявку снимают.

Нашлись 12 человек. В «Лизе Алерт» рассказали об омичах, которые пропали в августе
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Общество#Омск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика