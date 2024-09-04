Вышла из дома и не вернулась. Полиция ищет 23-летнюю омичку с темными волосами

В омской полиции поделились тревожной новостью: разыскивается молодая омичка 2001 года рождения, которая вышла из дома на улице Петра Осминина еще в июле и не вернулась. С тех пор у родных и близких девушки только одна зацепка — в начале августа ее заметили в магазине на Герцена.