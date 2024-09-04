Вот это улов. Омич нашел ультраредкие «деревянные» грибы

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Омич нашел возле своего дома у тротуара необычные и малоизученные грибы, которые называются феолепиота золотистая. Фотографии появились в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области». Он рассказал, что такие грибы уже росли на этой улице. С нетерпением омич ожидал нового урожая.
«Я все время ждал, появятся ли еще. И вот сегодня появились грибы. Значит, грибница благополучно эти несколько лет пребывала в добром здравии, но по известным ей причинам плодов не давала», — рассказал он в клубе по интересам.
Любопытно, что именно этот вид находится в Красной книге Камчатского края. Такие грибы можно увидеть в лиственных лесах и на почве уже ближе к осени. Обычно их не едят из-за возможных вредных веществ.
Ранее Город55 рассказывал про необычный грибной улов омички. Она обнаружила грибы, которые походили на половые органы. Оказалось, что это довольно опасный вид, который ни в коем случае не должен попадать в организм человека.