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Updated Сегодня, 09:43

Иллюстрация

Вот это улов. Омич нашел ультраредкие «деревянные» грибы

4 сентября 2024, 09:11
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омич нашел редкие «золотые» грибы, похожие на дерево

Фотографиями улова он поделился в сети. Грибники считают, что такие грибы лучше не употреблять из-за вредных веществ.

Омич нашел возле своего дома у тротуара необычные и малоизученные грибы, которые называются феолепиота золотистая. Фотографии появились в паблике «Грибы. Грибники Омска и Омской области». Он рассказал, что такие грибы уже росли на этой улице. С нетерпением омич ожидал нового урожая.

«Я все время ждал, появятся ли еще. И вот сегодня появились грибы. Значит, грибница благополучно эти несколько лет пребывала в добром здравии, но по известным ей причинам плодов не давала», — рассказал он в клубе по интересам.

Любопытно, что именно этот вид находится в Красной книге Камчатского края. Такие грибы можно увидеть в лиственных лесах и на почве уже ближе к осени. Обычно их не едят из-за возможных вредных веществ.

Ранее Город55 рассказывал про необычный грибной улов омички. Она обнаружила грибы, которые походили на половые органы. Оказалось, что это довольно опасный вид, который ни в коем случае не должен попадать в организм человека.

«Вы везучая». Омичка нашла пошлые грибы с запахом падали
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Новости
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