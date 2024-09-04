В Омске отключат горячую воду из-за испытаний на ТЭЦ: адреса

В ресурсоснабжающей организации «Омск РТС» сообщили о плановых работах, которые пройдут с 4 по 6 сентября и коснутся омичей, которые проживают в Октябрьском и Ленинском округах. Там проведут гидравлические испытания трубопроводов ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2. Омичам придется потерпеть некоторые неудобства и запастить заранее чайниками и ведрами.