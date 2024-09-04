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Posted 4 сентября, 02:48

Published 4 сентября, 02:48

Modified 4 сентября, 02:50

Updated 4 сентября, 02:50

В Омске отключат горячую воду из-за испытаний на ТЭЦ

В Омске отключат горячую воду из-за испытаний на ТЭЦ: адреса

4 сентября 2024, 02:48
Фото: 1MI.

В Омске отключат горячую воду из-за испытаний на ТЭЦ

Первый этап проверки запланирован с 4 по 5 сентября, второй запланирован на период с 5 по 6 сентября.

В ресурсоснабжающей организации «Омск РТС» сообщили о плановых работах, которые пройдут с 4 по 6 сентября и коснутся омичей, которые проживают в Октябрьском и Ленинском округах. Там проведут гидравлические испытания трубопроводов ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2. Омичам придется потерпеть некоторые неудобства и запастить заранее чайниками и ведрами.

В рамках первого этапа, с 10:00 4 сентября до 20:00 5 сентября, специалисты проведут испытания «обратного» трубопровода Восточного луча ТЭЦ-5 в районе улиц 6-я Линия и 3-я Транспортная. На следующем этапе, с 10:00 5 сентября до 20:00 6 сентября, будут проверены «подающие» трубы Северо-Восточного луча ТЭЦ-2 в районе улиц Дзержинского, Добролюбова и Хабаровская.

На все это время в домах омичей отключат воду для максимальной безопасности и избегания аварийных ситуаций. В случае обнаружения видимых повреждений или течей, жители могут оперативно сообщить об этом диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.

Ранее Город55 писал про способ, как можно самостоятельно проверить, где и когда запланировано отключение воды в жилом доме.

Где и когда отключат воду. Омичам рассказали, как посмотреть графики самостоятельно
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Теплоснабжение#ТЭЦ-5
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