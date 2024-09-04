В Челябинской области арестован колумбийский наркокурьер

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Published Сегодня, 05:45
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«В автомобиле 55-летнего задержанного в кармане переднего пассажирского сиденья полицейские обнаружили и изъяли сверток, обмотанный полимерной пленкой с наркотическим веществом. Общий вес изъятого составил 98 граммов. Проведенная экспертиза показала, что в свертке находился наркотик — гашиш. При этом на упаковке была маркировка с указанием колумбийского наркокартеля», — уточняют в полиции.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).
УралПолитRu добавляет, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.