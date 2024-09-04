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В Челябинской области арестован колумбийский наркокурьер

4 сентября 2024, 05:45
Оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», совместно с оперативными сотрудниками из Озерска задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
«В автомобиле 55-летнего задержанного в кармане переднего пассажирского сиденья полицейские обнаружили и изъяли сверток, обмотанный полимерной пленкой с наркотическим веществом. Общий вес изъятого составил 98 граммов. Проведенная экспертиза показала, что в свертке находился наркотик — гашиш. При этом на упаковке была маркировка с указанием колумбийского наркокартеля», — уточняют в полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

УралПолитRu добавляет, что подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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