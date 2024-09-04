В Челябинской области арестован колумбийский наркокурьер

Оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», совместно с оперативными сотрудниками из Озерска задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.