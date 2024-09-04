Травила омичей. Прокуратура подала в суд на омскую «Астру» в Нефтяниках

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Омская межрайонная природоохранная прокуратура приняла меры для улучшения качества атмосферного воздуха в Советском округе. Поводом для вмешательства стали обращения граждан о загрязнении, которые привели к проверке деятельности ООО «Астра».
Выяснилось, что компания, занимающаяся производством сырьевых компонентов на основе канифоли, не выполняла обязательства по экологическому контролю за выбросами. Кроме того, в неблагоприятные метеоусловия организация не принимала необходимых мер для снижения загрязнения.
Чтобы защитить права граждан на чистую окружающую среду, прокурор подал иск в суд с требованием устранить нарушения и разработать экологическую документацию. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, и теперь исполнение решения находится под контролем.
Это далеко не первый раз, когда предприятие «Астра» уличали в недобросовестном поведении по отношении к своим же горожанам. Например, в 2022 году ветер в Нефтяниках содержал такое опасное вещество, как этилбензол. В 2021 году Минприроды заявило, что не в силах сдерживать выбросы с предприятий ОАО «Омскводоканал», ООО «Астра», ПАО «Омский каучук» других. Опасные вещества продолжают выбрасываться в воздух и отравлять омичей.
Ранее Город55 писал о большом потоке жалоб омичей на состояние атмосферного воздуха в Омске. Омичи недовольны: в Нефтяниках и на Левом берегу порой невозможно открыть окно на проветривание из-за сильного химического запаха. Горожане задаются вопросом — когда же их перестанут травить?