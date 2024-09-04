gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 07:30

Published Сегодня, 07:30

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Омская «Астра» травила омичей выбросами и канифолью

Травила омичей. Прокуратура подала в суд на омскую «Астру» в Нефтяниках

4 сентября 2024, 07:30
Фото: gorod55.ru

Омская «Астра» травила омичей выбросами и канифолью

Предприятию вынесли представление и обязали устранить нарушения в ближайшие сроки. При этом омичи продолжают жаловаться на неприятные запахи на Левом берегу и в Нефтяниках.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура приняла меры для улучшения качества атмосферного воздуха в Советском округе. Поводом для вмешательства стали обращения граждан о загрязнении, которые привели к проверке деятельности ООО «Астра».

Выяснилось, что компания, занимающаяся производством сырьевых компонентов на основе канифоли, не выполняла обязательства по экологическому контролю за выбросами. Кроме того, в неблагоприятные метеоусловия организация не принимала необходимых мер для снижения загрязнения.

Чтобы защитить права граждан на чистую окружающую среду, прокурор подал иск в суд с требованием устранить нарушения и разработать экологическую документацию. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, и теперь исполнение решения находится под контролем.

Это далеко не первый раз, когда предприятие «Астра» уличали в недобросовестном поведении по отношении к своим же горожанам. Например, в 2022 году ветер в Нефтяниках содержал такое опасное вещество, как этилбензол. В 2021 году Минприроды заявило, что не в силах сдерживать выбросы с предприятий ОАО «Омскводоканал», ООО «Астра», ПАО «Омский каучук» других. Опасные вещества продолжают выбрасываться в воздух и отравлять омичей.

Ранее Город55 писал о большом потоке жалоб омичей на состояние атмосферного воздуха в Омске. Омичи недовольны: в Нефтяниках и на Левом берегу порой невозможно открыть окно на проветривание из-за сильного химического запаха. Горожане задаются вопросом — когда же их перестанут травить?

«Газ, фенол и вонь». Омичи массово жалуются на удушающие запахи
Узнать подробнее
#Кристина Антоносян#Омск#Новости
Подпишитесь
Как в генплане. Эксперт рассказал, где будут строить новые мосты в Омске
Сегодня, 02:00
Ждут два месяца. Омичи возмутились отсутствием газа после пожара на 19-й Линии
Сегодня, 04:10
2,7 миллиарда. В Омске все же заключили контракт на ремонт моста у Телецентра
Вчера, 06:45
Бархатный сезон. Стало известно, когда в Омскую область нагрянет волна бабьего лета
Сегодня, 07:29
«Газ, фенол и вонь». Омичи массово жалуются на удушающие запахи
Сегодня, 03:20
Когда в Омске включат отопление? Ответили в «Тепловой компании»
Вчера, 02:00