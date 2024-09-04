Травила омичей. Прокуратура подала в суд на омскую «Астру» в Нефтяниках

Это далеко не первый раз, когда предприятие «Астра» уличали в недобросовестном поведении по отношении к своим же горожанам. Например, в 2022 году ветер в Нефтяниках содержал такое опасное вещество, как этилбензол. В 2021 году Минприроды заявило, что не в силах сдерживать выбросы с предприятий ОАО «Омскводоканал», ООО «Астра», ПАО «Омский каучук» других. Опасные вещества продолжают выбрасываться в воздух и отравлять омичей.