Сергей Шелест анонсировал открытие второй части аллеи олимпийских чемпионов в Омске

На аллее разместились бюсты легендарного спортивного гимнаста Юрия Титова — олимпийского чемпиона 1956 года, яхтсмена Александра Музыченко — олимпийского чемпиона 1980 года, Никиты Прохорова — паралимпийского чемпиона 2012 года по легкой атлетике, дзюдоистки Елизаветы Трущенко — победительницы Сурдлимпийский игр 2013 года; Артура Юсупова — олимпийского чемпиона по фехтованию 2021 года.