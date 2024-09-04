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Posted 4 сентября 2024, 13:01

Published 4 сентября 2024, 13:01

Modified 4 сентября 2024, 13:04

Updated 4 сентября 2024, 13:04

Сергей Шелест анонсировал открытие второй части аллеи олимпийских чемпионов в Омске

4 сентября 2024, 13:01
7 сентября в Омске пройдет открытие второй части аллеи олимпийских чемпионов, на ней расположатся бюсты спортивного гимнаста Юрия Титова, яхтсмена Александра Музыченко, дзюдоистки Елизаветы Трущенко и других.

В эту субботу, 7 сентября, на улице Думской пройдет открытие второй части аллеи олимпийских чемпионов, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.

На аллее разместились бюсты легендарного спортивного гимнаста Юрия Титова — олимпийского чемпиона 1956 года, яхтсмена Александра Музыченко — олимпийского чемпиона 1980 года, Никиты Прохорова — паралимпийского чемпиона 2012 года по легкой атлетике, дзюдоистки Елизаветы Трущенко — победительницы Сурдлимпийский игр 2013 года; Артура Юсупова — олимпийского чемпиона по фехтованию 2021 года.

Кроме того, продолжение аллеи включает и бюст олимпийского чемпиона, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, который окончил Омский институт физической культуры.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Торжественное открытие#Новости#Аллея#Аллея олимпийских чемпионов#Аллея олимпийцев
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