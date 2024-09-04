Сергей Шелест анонсировал открытие второй части аллеи олимпийских чемпионов в Омске

Posted 4 сентября 2024, 13:01
Published 4 сентября 2024, 13:01
Modified 4 сентября 2024, 13:04
Updated 4 сентября 2024, 13:04
В эту субботу, 7 сентября, на улице Думской пройдет открытие второй части аллеи олимпийских чемпионов, об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр города Сергей Шелест.
На аллее разместились бюсты легендарного спортивного гимнаста Юрия Титова — олимпийского чемпиона 1956 года, яхтсмена Александра Музыченко — олимпийского чемпиона 1980 года, Никиты Прохорова — паралимпийского чемпиона 2012 года по легкой атлетике, дзюдоистки Елизаветы Трущенко — победительницы Сурдлимпийский игр 2013 года; Артура Юсупова — олимпийского чемпиона по фехтованию 2021 года.
Кроме того, продолжение аллеи включает и бюст олимпийского чемпиона, президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили, который окончил Омский институт физической культуры.