Россиянка случайно напоила шестимесячную дочь алкоголем

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
В январе 2005 года, подсудимая ночью налила в детскую бутылочку жидкость из графина на кухне, не убедившись в безопасности. В это же время ее сожитель распивал спиртное со своими приятелями. Ребенок умер этой же ночью от острого отравления метиловым спиртом.
Правоохранительным органам потребовалось 19 лет для расследования уголовного дела. В 2005 году дело приостановили, так как не было установлено обвиняемое лицо. В этом году дело возобновили, раскрыли и направили в суд. Читинка свою вину признала, однако уголовное дело прекратили из-за истечения сроков давности уголовного преследования, пишет sibdepo.ru.