Россиянка случайно напоила шестимесячную дочь алкоголем

В январе 2005 года, подсудимая ночью налила в детскую бутылочку жидкость из графина на кухне, не убедившись в безопасности. В это же время ее сожитель распивал спиртное со своими приятелями. Ребенок умер этой же ночью от острого отравления метиловым спиртом.