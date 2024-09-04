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Published Сегодня, 05:48

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Россиянка случайно напоила шестимесячную дочь алкоголем

4 сентября 2024, 05:48
Забайкалка признала свою вину в причинении смерти по неосторожности своей шестимесячной дочери, происшествие было 19 лет назад. Об этом сообщает ZabNews со ссылкой на Черновской районный суд Читы.

В январе 2005 года, подсудимая ночью налила в детскую бутылочку жидкость из графина на кухне, не убедившись в безопасности. В это же время ее сожитель распивал спиртное со своими приятелями. Ребенок умер этой же ночью от острого отравления метиловым спиртом.

Правоохранительным органам потребовалось 19 лет для расследования уголовного дела. В 2005 году дело приостановили, так как не было установлено обвиняемое лицо. В этом году дело возобновили, раскрыли и направили в суд. Читинка свою вину признала, однако уголовное дело прекратили из-за истечения сроков давности уголовного преследования, пишет sibdepo.ru.

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