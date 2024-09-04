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Прокуратура проверит, почему омичам на 19-й Линии до сих пор не вернули газ

4 сентября 2024, 10:00
Фото: 1MI
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Восстановление газоснабжения в центре Омска проконтролирует прокуратура

Пожар произошел еще в июле. С тех пор жильцы справляются с бытовыми потребностями без газа. В правительстве решают вопрос об организации временного газопровода.

В Омске продолжается работа по устранению последствий пожара на газопроводе, который произошел в июле 2024 года. Из-за этого инцидента 150 жилых домов остались без газа. В дело уже даже вмешалась региональная прокуратура, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуроры обратились к местным властям и организациям с требованиями принять срочные меры для восстановления газоснабжения. Важно, чтобы жители были в курсе сроков и порядка возобновления подачи газа, особенно с приближением зимы, считают в ведомстве.

Сейчас специалисты АО «Омскгоргаз» и Ростехнадзора завершают обследование поврежденных участков. Разработана временная схема обеспечения газом, а также ведется подготовка проектной документации для реконструкции газораспределительной сети.

Прокуратура следит за тем, чтобы все работы выполнялись в установленные сроки, и жители вновь смогли пользоваться газом без перебоев.

Как уже писал Город55, жители устали ждать восстановления газа в своих домах. Они организовали собрание, позвав на него депутата омского Горсовета. В правительстве региона рассказали, что жителей на время переподключат к другим ресурсным организациям, этот вопрос сейчас прорабатывается. Также необходимо разработать проект нового газопровода, который обеспечит топливом жителей Центрального округа.

Ждут два месяца. Омичи возмутились отсутствием газа после пожара на 19-й Линии
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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Прокуратура#Жители#Жилые дома#Новости#Газоснабжение#Газопровод
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