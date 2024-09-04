Прокуратура проверит, почему омичам на 19-й Линии до сих пор не вернули газ

Как уже писал Город55, жители устали ждать восстановления газа в своих домах. Они организовали собрание, позвав на него депутата омского Горсовета. В правительстве региона рассказали, что жителей на время переподключат к другим ресурсным организациям, этот вопрос сейчас прорабатывается. Также необходимо разработать проект нового газопровода, который обеспечит топливом жителей Центрального округа.