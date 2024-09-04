Проект LIFE «Есть нюанс» будет просвещать молодое поколение

Проект «Есть нюанс» нацелен на просвещение молодежи в различных областях, включая сексуальное образование. Он также поддерживает родителей подростков, чтобы у них была возможность открыто обсуждать с детьми неудобные темы. Для этой цели на сайте Life.ru будут публиковаться соответствующие статьи. Чтобы выявить самые важные и актуальные вопросы, беспокоящие современных молодых людей, LIFE провел анонимный опрос среди молодежи, где подростки задавали свои вопросы.