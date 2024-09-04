Проект LIFE «Есть нюанс» будет просвещать молодое поколение

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Как сообщает издание, сексолог Елена Толстая рассказала, как подготовиться к первому сексу, когда стоит воздержаться от близости и почему 16 лет признается возрастом согласия. Она подчеркнула, что молодым людям стоит задавать себе вопрос о своем истинном желании близости. Если есть страх или любые самые маленькие сомнения, лучше сразу отложить первый опыт.
Дерматовенеролог-косметолог Александр Быканов объяснил важность использования средств с SPF для подростков. Он отметил, что такие продукты защищают кожу от вредного воздействия солнечных лучей, предотвращают ожоги и появление пигментных пятен, а главное — служат профилактикой рака кожи. Также он рассказал о различных видах средств с SPF и правилах их нанесения.
Уролог-андролог Марк Гадзиян поделился мнением о спонтанной эрекции, обозначив, что у каждого она проявляется по-разному и не должна вызывать тревоги. Он добавил, что это является нормой, а вот отсутствие спонтанной эрекции является проблемой.
Подростков интересует множество тем, среди которых проблемы лишнего веса, отношения с ровесниками, панические атаки и вопросы религии.
Проект «Есть нюанс» нацелен на просвещение молодежи в различных областях, включая сексуальное образование. Он также поддерживает родителей подростков, чтобы у них была возможность открыто обсуждать с детьми неудобные темы. Для этой цели на сайте Life.ru будут публиковаться соответствующие статьи. Чтобы выявить самые важные и актуальные вопросы, беспокоящие современных молодых людей, LIFE провел анонимный опрос среди молодежи, где подростки задавали свои вопросы.
В выпусках проекта «Есть нюанс» пользователи смогут узнать об интимной жизни, физиологических изменениях в подростковом возрасте, выборе профессии, стрессах, а также о совмещении современных трендов и религиозных убеждений. Выпуски будут доступны на платформах LIFE в соцсетях, таких как «ВКонтакте», ОК, «Дзен», и на видеоплатформе Rutube. Проект разработан при содействии Института развития интернета (АНО «ИРИ»).