Преимущества автокредита: как купить машину выгодно

Анализ предложений показывает, что переплата по лизингу чаще всего превышает переплату по автокредиту. Но в некоторых случаях можно найти определенные выгоды, например, обязательство лизингодателя обеспечивать замену резины или часть обслуживания авто до выкупа. Лизингом чаще пользуются предприниматели, так как это вариант длительной и срочной аренды авто с правом выкупа.