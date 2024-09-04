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Преимущества автокредита: как купить машину выгодно

Преимущества автокредита: как купить машину выгодно

4 сентября 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney
Преимущества автокредита: как купить машину выгодно
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При покупке нового авто возникает вопрос: выгодно ли брать автокредит, какие есть варианты кредитования или приобретения машины на других условиях?

Взвесить все условия, проанализировать все нюансы, изучая многочисленные предложения, довольно сложно. Предлагаем краткий обзор особенностей, преимуществ и недостатков автокредитования.

В чем преимущества автокредита для физлица

При отсутствии на руках полной суммы на приобретение машины приходится рассматривать варианты заимствования. Законный путь — получение в банке автокредита, целевого займа на покупку авто. У этого решения есть ряд преимуществ:

  • выбор вариантов — банки предлагают кредитование с разными процентными ставками, могут одобрить покупку авто с пробегом;
  • возможность получить одобрение и приобрести машину в кратчайшие сроки, если кредит проходит через брокера в автосалоне;
  • при выполнении ряда условий по страхованию возможна покупка машины в кредит без внесения первоначального взноса;
  • наличие программ господдержки автокредитования, облегчающих получение средств.

Преимущества автокредита рассматриваются как комплекс условий, облегчающих покупку собственного транспорта. Подавая заявку следует учитывать, что банки соблюдают баланс рисков. Наиболее выгодные условия можно получить, выполняя требования по страхованию машины, соглашаясь на кредитную схему с факторингом (обратный выкуп машины) или внося первоначальный взнос.

Насколько выгодно брать автокредит в банке

На рынке авто существует несколько схем кредитования и рассрочки платежей. Наиболее распространенный вариант — непосредственное кредитование банком. Оно может быть обставлено рядом условий.

Существует возможность покупки машины в лизинг. Он отличается от кредитования тем, что машину покупаете не вы, это делает лизингодатель, который передает вам авто в аренду на определенных условиях, оставляя ее в своей собственности.

Анализ предложений показывает, что переплата по лизингу чаще всего превышает переплату по автокредиту. Но в некоторых случаях можно найти определенные выгоды, например, обязательство лизингодателя обеспечивать замену резины или часть обслуживания авто до выкупа. Лизингом чаще пользуются предприниматели, так как это вариант длительной и срочной аренды авто с правом выкупа.

Кредитование наличными, предоставление кредитной карты или потребительское кредитование для покупки автомобиля менее выгодно в сравнении с автокредитом. Как правило оно ограничено по сумме и срокам предоставления средств банком.

Особенности автокредита без первоначального взноса

Автокредит без первоначального взноса считается оптимальным решением, когда вы не можете сразу внести 30 — 50% от общей стоимости автомобиля. Банк кредитует вас на полную сумму, но выставляет ряд условий для снижения рисков:

  • машина остается в залоге у банка (ПТС не у вас на руках), не может быть продана без согласования;
  • процентная ставка выше, как правило, это снижение рисков за счет добавления 2 — 5 процентных пунктов к ставке обычного кредитования;
  • кредитование работает при покупке в партнерских автосалонах, где можно получить скидку на новую машину;
  • требуется приобрести дорогую страховку на машину (КАСКО) и иногда оформить страхование жизни.

Наиболее выгодный вариант — получить такой кредит с возможностью досрочного погашения. При этом можно воспользоваться скидкой на машину, а потом в течение нескольких месяцев полностью закрыть долг.

Брать автокредит выгодно, если вы рассмотрели несколько вариантов и учли все условия банков. Это возможность быстро получить собственный автомобиль, воспользоваться программами господдержки и в некоторых случаях найти в автосалоне предложения со скидками на новые авто.

#Алина Ибрагимова
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